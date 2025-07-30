2025 Aile Yılı Kapsamında Kadınlara Yönelik Madde Bağımlılığı Eğitimi

2025 yılının "Aile Yılı" ilan edilmesi kapsamında, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü iş birliğinde kadınlara yönelik "En İyi Narkotik Polis: Annedir" temalı madde bağımlılığıyla mücadele eğitimi düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programda, özellikle annelerin bilinçlendirilerek çocuklarını madde kullanımına karşı korumalarının önemine dikkat çekildi. Programın açılışında konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, güçlü aile yapısının bağımlılıkla mücadelede en etkili savunma hattı olduğunu vurgulayarak, "Madde kullanımı yalnızca bireyi değil, aileyi ve toplumu da tehdit eden bir sorundur. Mücadelemizi sadece bireysel değil, aile ve toplum merkezli yürütmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Eğitim kapsamında Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nden Başkomiser Ezgi Ecevit, bağımlılık belirtileri, risk faktörleri, korunma yolları ve annelerin bu süreçteki kritik rolüne ilişkin kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi. Program sonunda, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, katkılarından dolayı Başkomiser Ezgi Ecevit'e teşekkür belgesi takdim etti. - ERZURUM