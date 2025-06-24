2024'te Yurt Dışından Samsun'a 3 Bin 790 Kişi Göç Etti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2024 yılında yurt dışından Samsun'a 3 bin 790 kişi göç etti.

TÜİK istatistik verilerine göre yurt dışından Türkiye'ye 314 bin 588 kişi göç etti. Yurt dışından Türkiye'ye göç edenlerin sayısı 2024 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 0,6 azalarak 314 bin 588 kişi oldu. Göç eden nüfusun yüzde 54,5'ini erkekler, yüzde 45,5'ini ise kadınlar oluşturdu. Yurt dışından gelen nüfusun 103 bin 732'sini Türk vatandaşları, 210 bin 856'sını ise yabancı uyruklular oluşturdu.

Yurt dışından Samsun'a 3 bin 790 kişi göç etti

Samsun'a gelen 3 bin 790 göçün 2 bin 76'sı erkek, bin 714'ünü kadın oluşturdu. Ayrıca 2024 yılında Samsun'dan yurt dışına 6 bin 272'i kişi gitti. Bu gidenlerin 3 bin 339'unu erkek, 2 bin 933'ünü kadın oluşturdu. 2024 yılında yurt dışından Gelenlerin bin 808'inin Türk vatandaşı bin 982'sini ise yabancı uyruklar oluşturdu. Gidenlerin ise bin 411'ini Türk vatandaşı 4 bin 861'inin yabancı uyruklar oluşturdu. - SAMSUN