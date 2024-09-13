2024 Mevlid-i Nebi Haftası ve Camiler ile Din Görevlileri Haftası Açıklandı

Antalya İl Müftüsü Nazif Fethi Yalçınkaya, 2024 yılı Mevlid-i Nebi Haftası ve Camiler ile Din Görevlileri Haftası'nın ana temasının "Peygamberimiz ve Şahsiyet İnşası" olarak belirlendiğini açıkladı.

Antalya'da 2024 yılı Mevlid-i Nebi Haftası ve Camiler ile Din Görevlileri Haftası dolayısıyla, Antalya İl Müftüsü Nazif Fethi Yalçınkaya öncülüğünde basın toplantısı düzenlendi. Saat 09.00'da ADRM binasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Müftü Yalçınkaya, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın cami eksenli din hizmetlerinin önemine vurgu yaparak, 1986 yılından itibaren her yıl 1-7 Ekim tarihlerinde "Camiler Haftası" olarak kutlanan etkinliklerin, 2003 yılında "Camiler ve Din Görevlileri Haftası" olarak isim değişikliğine uğradığını ve içeriğinin zenginleştirildiğini belirtti.

Bu yılki tema "Peygamberimiz ve Şahsiyet İnşaşı"

2011 yılından itibaren her yıl belirlenen bir tema çerçevesinde gerçekleştirilen haftanın bu yılki teması "Peygamberimiz ve Şahsiyet İnşası" olarak belirlendi. Camiler ve Din Görevlileri Haftası çerçevesinde, personelin kişisel gelişimini desteklemek ve mesleki verimliliği artırmak amacıyla çeşitli yarışmalar düzenleneceğini belirten Yalçınkaya, "Bu yarışmalar arasında Hafızlık, Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma, Ezanı Güzel Okuma, Etkili Hutbe Sunumu, Hadis-i Şerif Ezberleme ve Proje yarışmaları yer alıyor. Etkili Hutbe Sunumu yarışması ise Türkiye Finali olarak Antalya'daki Muratpaşa Camii'nde yapılacak" ifadelerini kullandı.

Hafta boyunca çeşitli kutlamalar gerçekleştirilecek

Yalçınkaya, 2024 yılı Mevlid-i Nebi Haftası ve Camiler ile Din Görevlileri Haftası'nın hafta boyunca çeşitli etkinliklerle kutlanacağını sözlerine ekledi. - ANTALYA