2. Uluslararası Alevi Sinema Günleri İstanbul'da Başlıyor

Güncelleme:
Alevi Vakıfları Federasyonu tarafından düzenlenen 2. Uluslararası Alevi Sinema Günleri, 19-21 Aralık 2025 tarihlerinde Atlas Sineması'nda gerçekleşecek. Festival, Alevi-Bektaşi kültür mirasını sinema diliyle ele almayı amaçlıyor.

(İSTANBUL) - Alevi Vakıfları Federasyonu'nun düzenlediği 2. Uluslararası Alevi Sinema Günleri, 19-21 Aralık'ta Atlas Sineması'nda gerçekleşecek.

Alevi Vakıfları Federasyonu tarafından İstanbul'da düzenlenen 2. Uluslararası Alevi Sinema Günleri, 19-21 Aralık 2025 tarihlerinde Atlas Sineması'nda izleyiciyle buluşuyor. Program, Alevi-Bektaşi inanç ve kültür mirasını sinema diliyle ele alarak hem tarihsel hafızayı tazelemeyi hem de toplumsal önyargıları aşmayı amaçlıyor. Ömer Lütfi Akad'ın "Kızılırmak^" klasiğinden Tahtacı Türkmenlerinin yaşamına kadar uzanan dikkat çekici filmler yer alıyor.

2. Uluslararası Alevi Sinema Günleri, Alevi Vakıfları Federasyonu Genel Başkanı Dr. Haydar Baki Doğan öncülüğünde yürütülüyor. Doğan,  sinemanın Alevi inancının temsilini güçlendiren önemli bir anlatı alanı olduğuna dikkat çekerek herkesi buluşmaya davet etti.

Etkinliğin açılışını 19 Aralık Perşembe akşamı yapacak olan festivalde, Ömer Lütfi Akad'ın 1967 yapımı klasiği Kızılırmak-Karakoyun yer alıyor. Film, bir Yörük obasında yaşayan çoban Ali Haydar ile ağanın kızı Hatçe'nin imkansız aşkını, toplumsal çatışmalar ve efsanelerdeki zamansızlık üzerinden anlatıyor.

Belgesel türünde dikkat çeken yapımlardan Akdeniz'den Ege'ye Tahtacılar ise Türkiye'nin Ege ve Akdeniz bölgelerinde yaşayan Tahtacı Türkmen Alevi toplumunun yaşam tarzını, geleneklerini, ibadet şekillerini ve semahlarını alanında uzman isimlerin röportajlarıyla aktarıyor. Kaz Dağları'ndan Toroslar'a uzanan coğrafyada muhabbet tadında sunulan film, izleyiciyi kültürel bir yolculuğa çıkarıyor.

Festivalin güncel toplumsal meseleleri ele alan filmlerinden Başka Semtin Çocukları, İstanbul'un Gazi Mahallesi'nde işlenen bir cinayet ve çöplükte bulunan ceset üzerinden ilerliyor. Askerden dönen Semih'in, kardeşinin katilini bulma çabası, kenar mahallelerde heba olan hayatları, hayattan yırtma mücadelelerini ve bölgedeki etnik ve mezhepsel sorunları gerçekçi bir dille gözler önüne seriyor.

Dram türündeki Ali'nin Tabiatıise Anadolu köyünde gelenek ile modern yaşam, maddi ile manevi değerler arasındaki çatışmayı konu alıyor. Balıkların kutsal sayıldığı bir köyde yaşayan Ali ile eşi Meryem'in hikayesi, çocuksuzluk sorunları ve define avcılarının tehdit ettiği bu kutsal gelenek üzerinden aktarılıyor.

Orçun Köksal'ın yönettiği Barsise Anadolu parsının peşine düşen iki zooloğun yol hikayesini konu alıyor. Veysel ve Emre'nin Hacıbektaş'a uzanan yolculukları sırasında ortaya çıkan sırlar, arayış ve bürokratik engeller üzerinden Alevi-Bektaşi kültüründen izler taşıyor. Etkinlik, 20-21 Aralık tarihlerinde de film gösterimleriyle devam edecek ve tüm sinemaseverler Atlas Sineması'nda bu kültürel buluşmaya katılabilecek.

Kaynak: ANKA / Yerel
