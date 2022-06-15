2. Kartal Kitap Fuarı Kitapseverleri Dolu Bir Programlarla Misafir Ediyor

Kartal Belediyesi tarafından düzenlenen ve İstanbul Anadolu Yakası'nın en büyük kitap fuarı olarak tanımlanan Kartal Kitap Fuarı, beşinci gününde de Türkiye'nin önemli isimlerini ağırladı.

Türkiye'nin en büyük yayınevlerinin stant açtığı, ünlü yazar, şair ve sanatçıların söyleşiler yaptığı Kartal Kitap Fuarı'na, ziyaretçi akını devam ediyor. İstanbul'un dört bir yanından ve çevre illerden ziyaretçilerin akın ettiği fuarda; Sunay Akın'dan Mustafa Kul'a, Altay Öktem'den Okan Çabalar'a edebiyat ve medya dünyasının ünlü isimleri sevenleri ile buluştu.

GÜNDÜZ PROGRAMINDA SEVİLEN YAZARLAR OKUYUCULARIYLA BULUŞTU

Günün ilk söyleşisi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eski Bakanı Mustafa Kul tarafından düzenlendi. Aynı zamanda yazarlık yapan Mustafa Kul, kendisini dinlemeye gelenleri anne ve babası için yazdığı şiirleri okuyarak duygulandırırken, Erzurumlu Teyo Pehlivan'ın hikayelerini anlatarak ise kahkahalara boğdu.

Günün ikinci söyleşini düzenleyen isim Psikolog Cevher Sönmez'di. Özellikle genç bir kitleye hitap etme fırsatı bulan yazar; mutluluk, insan doğası, tercihler, kararlar ve motivasyon üzerine bilgilendirici bir sohbet düzenledi. Sönmez'in ardından Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel kendisini dinlemeye gelenlerle buluştu. Ayşe Yüksel ÇYDD Eski Başkanı Merhum Türkan Saylan'ı, genç nesillere anlattı. Saylan'ın başarılarından, özellikle kız çocuklarının okuyabilmesi için verdiği çabadan övgüyle bahseden Yüksel, dinleyicilerden gelen soruları da yanıtladı. Söyleşinin sonunda Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Adem Uçar, konuşmacıya teşekkür ederek günün anısına kendisine kalem hediye etti. Programın devamında profesör-yazar Necdet Neydim sevenleriyle buluştu. Çocuk edebiyatının ünlü ismi, sevenlerini masal dünyasında keyifli bir geziye çıkardı. Masallarda cinsiyet eşitliği, kadın ve erkeklere biçilen roller ve çocuk hakları konusunda ilginç bilgiler veren yazar, ayakta alkışlandı. Söyleşinin ardından Kartal Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Kemal Aslan, Neydim'e günün anısına bir hediye takdim etti.

UĞUR KÖKDEN'E SAYGI PANELİ

Fuarın dikkat çeken etkinliklerinden biri de Usta Kalem "Uğur Kökden'e Saygı Paneli" oldu. Ünlü yazarın hayatı, yazıları, kitapları, denemeleri, siyasi yaşamı ve edebiyata kazandırdıkları yine önemli kalemler tarafından anlatıldı. Adnan Özyalçıner, Mehmet Serdar, Mustafa Gazalcı ve Tahir Şilkan, Uğur Kökden'in yaşamındaki zorlukları, tutuklanmalara rağmen süren yazma azmini dinleyicilerle paylaştı.

Panelden sonra üç şair edebiyatseverlerle bir araya geldi. Altay Öktem, Turgay Kantürk, Kadir Aydemir şiir ve edebiyat üzerine keyifli bir sohbet düzenlendi. Söyleşinin ardından Kartal Belediyesi Meclis Üyesi Mukadder Gürcan, konuşmacılara hediyelerini takdim etti.

Akşamüzeri söyleşilerinin ilki ise yazar Başar Başarır ile yapıldı. Yine kendisi gibi yazar olan Serkan Türk'ün moderatörlüğünde düzenlenen söyleşide Başarır'ın kitapları ve karakterleri derinlemesine incelenerek dinleyiciye aktarıldı. Başarır'a hediye takdimini Kartal Belediyesi CHP Grup Başkan Vekili Gülay Boyraz yaptı.

Akşam saatlerinde sahnede yer alan bir diğer ünlü yazar Orhan Bahtiyar oldu. Uzman psikolog ve yazar Melih Yıldız'ın sorularını cevaplayan yazar, sevenleriyle birlikte keyifli bir sohbete imza attı. Kitaplarından yola çıkılarak yapılan söyleşide Muhsin Ertuğrul ve Vecihi Hürkuş gibi önemli isimler anıldı. Yazarın yazım hayatı, tarihi olaylar ve anlattığı hikayeler dinleyicilerin beğenisini kazandı. Söyleşinin sonunda Kartal Belediyesi Kültür Sanat Komisyonu Başkanı Umut Daştan yazara kalem hediyesini takdim eden isim oldu.

OKAN ÇABALAR'DAN TEK KİŞİLİK PERFOMANS

Gün boyunca etkinliklerin yapıldığı KE Sahne'nin akşamki konuğu ünlü sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu Okan Çabalar oldu. Oyuncu tek kişilik sahne performansıyla izleyicileri kırdı geçirdi. Çabalar'ın stand-up gösterisi için alanı dolduran kalabalık, kahkaha dolu anlar yaşadı. Bir saate yakın süren eğlenceli anların sonunda Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, ünlü oyuncuya gösterisi için teşekkür ederek hediye takdiminde bulundu.

SUNAY AKIN İLE FİNAL

Kartal Kitap Fuarı'nın beşinci gününün son performansı ise tüm Türkiye'nin yakından tanıdığı şair, yazar ve hikaye anlatıcısı Sunay Akın tarafından düzenlendi. Ünlü isim için Kartallılar ve diğer ilçelerden gelen vatandaşlar KE Sahne önünde bulunan Nazım Hikmet Meydanı'nı tamamen doldurdu. Sunay Akın tek kişilik gösterisinde Türkiye ve dünya tarihinden önemli kişilerin yaşadıkları olayları şiirsel bir dille anlattı. Vincent van Gogh'tan Bernard Shaw'a, Galileo'dan Kopernik'e ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e kadar birçok tarihi karakterin ilginç anıları Sunay Akın'ın anlatımıyla yeniden canlandı.

"İSTANBUL'UN GAMZESİNİ ORTAYA ÇIKARIYORUZ"

Sunay Akın sahne performansı esnasında "İnsan gülünce gamze ortaya çıkar ya… İşte kentlerin meydanları da öyledir. Kitap demek aydınlanma demektir, bilgi yolunda yürümek demektir. Ne mutlu ki şu anda İstanbul'da Kartal'da bu güzel semtin bu güzel meydanında bir araya geldik ve İstanbul'un gamzesini ortaya çıkarıyoruz. Sevgili Gökhan Yüksel'e ve bütün çalışma arkadaşlarına çok çok teşekkür ediyorum" dedi.

"BİLGİNİN IŞIĞINDA KOŞMAK İÇİN TEKRAR HEYECANLANMAK ÇOK KIYMETLİ"

Günün son etkinliğinin ardından Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, bir kez daha sahneye gelerek bir konuşma yaptı. Yüksel konuşmasında "Çok kıymetli komşularım beraber büyülendik. Tarih tekerrürden ibarettir sözünün ne kadar anlamlı olacağını, yıllar yıllar önce bu bilgiye sahip olan bir toplum olduğumuzu tekrar hatırlamak ve bilginin ışığında koşmak için tekrar heyecanlanmak çok kıymetli. Bize bu heyecanı tekrar yaşattığı için Sunay Akın'a çok teşekkür ediyorum. Kartal'da kültür sanat devam edecek. Yolumuz, ışığımız aydınlansın diyorum" dedi ve ardından yazara çiçek takdim etti.

ANKA / Yerel