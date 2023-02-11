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Hatay'da 2 aylık bebek 128 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı

Yerel Haberler

Depremin vurduğu Hatay'da enkaz altında kalan 2 aylık bebek, tam 128 saat sonra kurtarıldı. Sedye ile ambulansa taşınan miniği görenler büyük sevinç yaşadı, vatandaşlar bebeği yıkıntıların arasından kurtaran ekipleri alkışladı.

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından afet bölgelerinde ekiplerin arama kurtarma çalışma sürüyor. Depremden en çok hasar gören illerden biri olan Hatay'ın Antakya ilçesinde ise bir mucize gerçekleşti.

BÜYÜK SEVİNÇ YAŞADILAR

Ekipler, Hatay'ın Antakya ilçesinde yıkılan binanın enkazında kalan 2 aylık bebeği kurtardı. Depremin 128'inci saatinde kurtarılan bebek, sağlık ekiplerine teslim edildi. Hem vatandaşlar hem de ekipler bebeğin sağ kurtarılmasının ardından büyük sevinç yaşadı. O anlar saniye saniye kaydedildi.

O anlardan kareler:

Hatay'da 2 aylık bebek 128 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı

Hatay'da 2 aylık bebek 128 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı

Hatay'da 2 aylık bebek 128 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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