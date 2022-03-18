OSMANGAZİ, BURSA (İHA) - 18 Mart'ın en anlamlı hediyesi Osmangazi'den

BURSA Osmangazi Belediyesi, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 107. yıl dönümünde kahraman şehit ve gazileri anmak, şanlı destanı bir kez daha 7'den 70'e herkese hatırlatmak adına üzerinde, "Kurşun ile alınan bu vatanı, kalem ile savunmak hepimizin görevi" yazılı kalemler dağıttı.

Osmangazi Belediyesi, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla ilçedeki 7'den 70'e herkese anlam dolu bir hediye dağıttı. Sadece Türk Milleti'nin değil, dünya tarihinin de kaderini değiştiren ve Türk Milleti'nin vatanını canı pahasına nasıl savunduğunu tüm dünyaya gösteren en önemli tarih sahnelerinden biri olan Çanakkale Savaşı'nda kaybettiğimiz kahraman şehitlerimizi anmak ve de şanlı destanı hazırlara yeniden yazdırmak adına üzerinde, "Kurşun ile alınan bu vatanı, kalem ile savunmak hepimizin görevi" yazılı kalemler vatandaşlara hediye edildi. Kalemleri alan ve üzerindeki yazıyı okuyan vatandaşlar, duygu yoğunluğu yaşadı.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, aziz milletimizin en şanlı zaferleri arasında yer alan Çanakkale Zaferi'nin 107. yıl dönümünü, tarihi sayısız kahramanlıklarla dolu büyük bir milletin fertleri olarak, gurur ve heyecanla idrak ettiklerini söyledi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Çanakkale kahramanlarını saygıyla andığını vurgulayan Başkan Dündar, "Çanakkale oraya giderken geri dönmeyi düşünmeyenlerin destanıdır. Biz de Çanakkale kahramanlarımızın ruhunun anısına, hem şehitlerimizi yad etmek hem de atalarımızın mermilerin üzerine bedenlerini siper ederek kurtardıkları bu vatanı savunmanın en güzel yolunun eğitim ile olduğuna vurgu yapmak adına kalem dağıttık" dedi.