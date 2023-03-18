18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nde şehit oğlundan duygulandıran konuşma

Çankırı'da, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nde düzenlenen törenlerde şehitler anıldı. Düzenlenen programda şehit oğlunun, yaşadıkları duyguları anlatması ise vatandaşları duygulandırdı.

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nde Çankırı Valiliği tarafından çeşitli programlar düzenlendi. İlk olarak Çankırı Şehitliğinde gerçekleştirilen programda, şehitler için Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı ve dua edildi. Düzenlenen programa, Çankırı Vali Vekili İsmail Küreci, Garnizon Komutan Tuğgeneral Salih Büyük, Çankırı Belediye Başkan Vekili Özlem Demirci, AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu, ÇAKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Çiftçi, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Çankırı Valisi Vekili İsmail Küreci, şehitlik defterine yazdığı cümleleri okudu.

Anma programı Çankırı Karatekin Üniversitesi Hukuk fakültesi konferans salonunda düzenlenen konferansla devam etti. Programda, günün anlam ve önemini anlatan bir konuma yapan Şehit Topçu Er Ahmet Esen'in oğlu Hasan Esen, 3 yaşındayken babasının şehit düşmesinden sonra yaşadıklarını anlattı. Esen'in anlattıkları salonu dolduran vatandaşlara duygusal anlar yaşattı.

Daha sonra Çankırı TOBB Fen Lisesi tarafından düzenlenen şiir ve tiyatro gösterileri ise vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Gösterinin ardından öğrenciler tarafından hazırlanan fotoğraf sergisi gezildi. - ÇANKIRI