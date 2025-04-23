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17 Yaşındaki Çırak, İhtiyaç Sahibi Çocuklara Elbise Hediye Ediyor

17 Yaşındaki Çırak, İhtiyaç Sahibi Çocuklara Elbise Hediye Ediyor
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Amasya'nın Suluova ilçesinde elektrikçi çırağı Emir Baran Gökteniz, tamir için gittiği evlerde ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına kazancından aldığı elbiseleri hediye ederek onların yüzünü güldürüyor.

Amasya'nın Suluova ilçesinde 17 yaşındaki elektrikçi çırağı, tamir için gittiği evlerde karşılaştığı ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarını kazancından aldığı elbiseleri hediye ederek yüzlerini güldürüyor.

Öğrenme güçlüğü ve dikkat eksikliği sorununu özel rehabilitasyon eğitimi ile ailesinin desteğiyle büyük ölçüde yenmeyi başaran Emir Baran Gökteniz, yeteneğinin olduğu görüldüğü elektrik alanına yöneldi. Babasının açtığı dükkanda mesleğe atılıp Suluova Mesleki Eğitim Merkezi'nde de eğitimini sürdüren 17 yaşındaki Gökteniz, tamir için gittiği evlerde karşılaştığı ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarını görünce duygulanıp bir şeyler yapmak istedi. O evlere tekrar gidip kazancından aldığı elbiselerden hediye etmeye başladı. Bu sayede çok sayıda çocuğu sevindirdi.

Aldığı maaşla elbise alıp çocuklara dağıtmayı sürdüren yardımsever çırak Gökteniz, "Yardım yapmayı çok seviyorum. Bu sayede mutlu oluyorum. Usta olunca da fakir, fukaradan para almayacağım" dedi.

Baba Özer Gökteniz de öğrenme güçlüğü ve dikkat eksikliği sorununu devletin sağladığı özel rehabilitasyon eğitimi sonucu büyük ölçüde yenmeyi başaran oğluyla çocukların yüzünü güldürdüğü için gurur duyduğunu söyledi. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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