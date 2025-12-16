Sahneye renk geldi projesi ile çocuklar sanatla buluştu

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde yürütülen "Sahneye Renk Geldi" projesi kapsamında, koruma ve bakım altında bulunan 150 çocuk, Devlet Tiyatrosu'nda sanatla buluştu. Proje çerçevesinde çocuklar hem sahne sanatlarını yakından tanıma hem de tiyatro dünyasını keşfetme fırsatı buldu.

Etkinlik kapsamında çocuklar, Karagöz ve Hacivat gösterisini izleyerek geleneksel gölge oyununun eğlenceli dünyasına adım attı. Gösterinin ardından tiyatro atölyelerini gezen çocuklar, sahne arkasındaki üretim sürecini yerinde inceleme imkanı yakaladı.

Tiyatro gezisi sırasında çocuklar, dekor atölyesi, kostüm (terzi) bölümü ve kuaför birimini ziyaret ederek sahne hazırlıklarının nasıl yapıldığına dair bilgi aldı. Sanatın sadece sahnede değil, sahne arkasında da emek ve ekip çalışmasıyla ortaya çıktığını gözlemledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, projeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Sahneye Renk Geldi projemizle 150 çocuğumuzu sanatla buluşturduk. Çocuklarımızın kültürel, sosyal ve duygusal gelişimlerine katkı sunan bu tür projeleri çok önemsiyoruz. Sanatla büyüyen her çocuk, geleceğe daha güçlü adımlarla ilerler." ifadelerini kullandı.

Program sonunda Erzurum Devlet Tiyatrosu İl Müdürü Akın Sarıoğlu ve oyuncuların katılımıyla söyleşi düzenlendi. Söyleşide konuşan Sarıoğlu, çocukları tiyatro ile erken yaşta tanıştırmanın önemine dikkat çekerek, sanatın hayal gücünü ve özgüveni geliştirdiğini vurguladı.

"Sahneye Renk Geldi" projesi, çocukların yoğun ilgisi ve yüzlerindeki mutlulukla tamamlanırken, benzer sanatsal ve kültürel faaliyetlerin yıl boyunca devam edeceği bildirildi. - ERZURUM