15 yaşındaki Ömer, çöplerin yanında bulduğu servet değerindeki altınları polise teslim etti

Gap Mahallesi'nde geçimini hayvancılıkla sağlayan dayısının yoğurtlarını satarak ailesine destek olan 15 yaşındaki Ömer Çoban, eve dönerken yol kenarında altın dolu bir poşet fark etti.

ÇÖPLERİN YANINDA 1 MİLYON 600 BİN LİRALIK ALTIN BULDU

Çöplerin yanında içinde yaklaşık 1 milyon 600 bin liralık altın bulunan poşeti hiç vakit kaybetmeden polis ekiplerine teslim eden Ömer, duyarlı davranışıyla takdir topladı.

POLİSE TESLİM ETTİ

Mahalle sakinleri, genç yaşına rağmen gösterdiği dürüstlükten dolayı Ömer'i tebrik ederek, örnek davranışının herkese ders niteliğinde olduğunu söyledi.