15 Yaşındaki Motosiklet Tamircisi: 'Motosikletlere Karşı Heyecanım Var'

Kilis'te 3 yıldır motosiklet tamirciliği yapan 15 yaşındaki Yusuf Semsekçi, hem ustalık yapıyor hem de çıraklık.

Kilis'te yaklaşık üç yıldır motosiklet tamirciliği yapan ve aynı zamanda çıraklık okuluna devam eden Yusuf Semsekçi, mesleğe olan tutkusunu anlattı. Her sabah saat 08.00'de çıraklık okuluna gittiğini söyleyen Semsekçi, öğle arası saat 12.00, 13.00 civarında kısa bir dinlenme molası verdiklerini, ardından saat 17.00'ye kadar eğitime devam ettiklerini belirtti. Eğitimin ardından babasının dükkanına geçtiğini ifade eden Semsekçi, akşam saat 19.00 gibi eve döndüğünü söyledi.

"Motosikletlere karşı heyecanım var"

Kendi isteğiyle okuldan ayrılıp meslek hayatına adım atan genç tamirci, "Heyecanım da var, motosikletleri de seviyorum. Böyle motosikletle uğraşmayı seviyorum. Bir tane bisikletim var, kilometre taktım, çok güzel yenilikler yaptım. Çarşıda çocuklar görünce 'Abi kaça aldın?' diye soruyorlar, birçok kişinin hoşuna gidiyor" ifadelerini kullandı. Mesleğine olan ilgisini dile getiren Semsekçi, "Elimden bu meslek geliyor, gelmese yapmazdım. İlk başlarda zorlanıyordum, sonradan alıştım. Şimdi Allah'a şükür çok iyi gidiyorum "dedi.

"Kilis'te her evde en az 2 motosiklet var"

45 yıldır motosiklet ustalığı yapan İbrahim Halil Çürükoğlu ise mesleğe çıraklık okuluyla başladığını anlattı. Çürükoğlu, "İlk olarak çıraklık dönemimiz geçti, kalfalık dönemimiz geçti ve ustalık dönemimiz olarak devam ediyoruz" dedi. Kilis'te motosiklet kullanımının yaygın olduğunu belirten Çürükoğlu "Kilis'in çok eski bir tarihi var, yerleşim yerleri dar sokaklardan oluşuyor. genellikle her evde 2, 3 motosiklet bulunur. Çünkü halkın zeytinliği, bostanı var, ulaşım için motor şart" şeklinde konuştu.

"Çırak yetiştirmek günümüzde çok zor"

Motosiklet tamirinin kısa sürede yapılabildiği gibi, bazen saatler sürebileceğini belirten Çürükoğlu, "Bir motor tamirini 10 dakikada da yapabilirsin, 3 saatte de, Günümüzde çırak yetiştirmenin zorlaştığını da dile getiren Motosiklet ustası Çürükoğlu, "Çırak yetiştirmesi günümüzde zor. Meslek sahibi olan kişilere kazandırılması için bu boşluğun doldurulması gerekiyor" ifadelerini kullandı. - KİLİS