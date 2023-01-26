15 yaşında kemik kanserine yenildi

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde yaşayan 15 yaşındaki Mehmet Garip Ökten, bir süredir yakalandığı kemik kanseri hastalığına yenik düşerek hayatını kaybetti. Gencecik yaşında yaşama veda eden Ökten, memleketi olan Mardin'de toprağa verildi.

Orhangazi ilçesinde yaşayan Mehmet Salih ve Fikriye Ökten'in 15 yaşındaki oğulları Mehmet Garip Ökten, yaklaşık 1,5 yıl önce yaşadığı rahatsızlık sonrasında gittiği doktorda kemik kanseri hastalığına yakalandığı tespit edildi. Tedavisine başlanan ve tedavi sürecinde bacağının birisi de kesilen Mehmet Garip Ökten'in hastalığının kısa sürede vücuduna yayıldığı tespit edildi. 15 yaşındaki Mehmet Garip Ökten tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ökten, memleketi olan Mardin'de son yolculuğuna uğurlandı. AK Parti Orhangazi ilçe Başkanı Gökhan Ulusu, bir süre önce Mehmet Garip Ökten'i evinde ziyaret ederek kendisine akülü araba hediye etmişti. AK Parti ilçe başkanı Gökhan Ulusu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Mehmet Garip Ökten'in vefatı ile ilgili duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Gökhan Ulusu yaptığı paylaşımda, "Olmadı Mehmet Garip. Hikayemiz henüz yeni başlamıştı. Seninle tanıştığımız gün, umut kaplamıştı yüreğimizi. Baharda birlikte gezecektik sokaklarda. Küçücük bedenine kocaman bir yürek sığdırmıştın oysa. Mekanın cennet olsun güzel yürekli çocuk" ifadelerini kullandı. - BURSA