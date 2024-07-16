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Hakkari'de 15 Temmuz yürüyüşü yapan gruba havai fişekli saldırı

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 15 Temmuz yürüyüşü yapan gruba kimliği belirsiz kişilerce havai fişek atıldı. Güvenlik güçleri olaya anında müdahale etti.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 15 Temmuz nedeniyle yürüyüş gerçekleştiren gruba havai fişek atıldı.

15 Temmuz yürüyüşü yapan gruba havai fişekli saldırı

YÜRÜYÜŞ YAPAN GRUBA HAVAİ FİŞEK ATILDI

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Yüksekova'da etkinlikler düzenlendi. Program ilk olarak Yüksekova Belediyesinin karşısında bulunan Selahaddin Eyyubi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisenin önünde başladı. Yürüyüş görkemli bir şekilde sürerken, Esentepe Mahallesi tarafında bir grup kimliği belirsiz kişilerce kalabalığa havai fişek atıldı.

15 Temmuz yürüyüşü yapan gruba havai fişekli saldırı

Güvenlik güçleri anında mahalleye girerek müdahalede bulunurken, yürüyüş devam etti. Ardından program okul bahçesine sürdü.

15 Temmuz yürüyüşü yapan gruba havai fişekli saldırı

15 Temmuz yürüyüşü yapan gruba havai fişekli saldırı

15 Temmuz yürüyüşü yapan gruba havai fişekli saldırı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yüksekova 15 Temmuz Hakkari Yerel Politika Güncel Haberler

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