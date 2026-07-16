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Darbe girişiminde birlik ve beraberliğin sembolü olan sela okundu

Darbe girişiminde birlik ve beraberliğin sembolü olan sela okundu
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FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 10. yıl dönümünde, Diyanet İşleri Başkanlığı koordinesinde Türkiye genelindeki yaklaşık 90 bin camide eş zamanlı sela okundu. Ankara'daki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Millet Camii başta olmak üzere birçok camide de saat 00.13'te sela sesleri yükseldi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde birlik ve beraberliğin sembolü olan selalar, darbe girişiminin 10'uncu yıl dönümünde ülke genelindeki camilerde tekrar okundu.

15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin 10'uncu yılında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen program çerçevesinde, 15 Temmuz'daki hain darbe girişimi sırasında millete birlik ruhu aşılayan sela sesi, saat 00.13 itibarıyla Türkiye genelindeki yaklaşık 90 bin camiden aynı anda yeniden yükseldi. Ankara'da da Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yer alan Millet Camii başta olmak üzere Hacı Bayram-ı Veli Camii, Kocatepe Camii ve Melike Hatun Camiinden saatler 00.13'ü gösterdiğinde eş zamanlı sela sesleri yükseldi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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