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Vali Baruş, Şehit Oğuzhan Yaşar için düzenlenen Mevlid-i Şerif programına katıldı

Vali Baruş, Şehit Oğuzhan Yaşar için düzenlenen Mevlid-i Şerif programına katıldı
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Erzurum Valisi Aydın Baruş, Şenkaya ilçesinde 15 Temmuz Şehidi Oğuzhan Yaşar için düzenlenen Mevlid-i Şerif programına katıldı, ardından şehidin kabrini ziyaret ederek dua etti. Vali Baruş, daha sonra Kömürlü Jandarma Karakol Komutanlığını ziyaret ederek görevli personele başarılar diledi ve teşekkür etti.

Vali Aydın Baruş, Erzurum'a bağlı Şenkaya ilçesinde gerçekleştirdiği program kapsamında, 15 Temmuz Şehidi Oğuzhan Yaşar için düzenlenen Mevlid-i Şerif programına katıldı.

Programın ardından Şehid Oğuzhan Yaşar'ın kabrini ziyaret eden Vali Aydın Baruş, dua ederek aziz şehidi rahmet ve minnetle yad etti. Konu ile ilgili yapılan paylaşımda, "Vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz" denildi.

Vali Aydın Baruş, daha sonra Şenkaya ilçesindeki programı kapsamında Kömürlü Jandarma Karakol Komutanlığını ziyaret etti. Karakolda görevli personelle bir araya gelen Vali Aydın Baruş, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alarak görevlerinde başarılar diledi. Vali Baruş, vatanın huzur ve güvenliği için fedakarca görev yapan jandarma teşkilatına teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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