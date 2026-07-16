15 Temmuz Gazileri Gabar'da: Enerjide Tam Bağımsızlık Vurgusu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda görev yapan 15 Temmuz gazileri, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Gabar'daki petrol üretim tesisini ziyaret etti.

Türkiye'nin stratejik petrol üretim merkezi Gabar, 15 Temmuz'da anlamlı bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda çalışan 15 Temmuz gazileri, 1850 metre rakımda Türkiye'nin en kaliteli petrolünün üretildiği bölgeyi gezdi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "10 yıl önce 15 Temmuz gecesi, milletimiz istiklaline ve istikbaline sahip çıktı. 10 yıl sonra o destanı yazan kahraman gazilerimiz, enerji bağımsızlığımızın sembolü Gabar'daydı. Bir zamanlar terörle anılan bu dağlarda bugün Türkiye'nin en kaliteli petrolünü çıkarıyor, şehitlerimizin adını verdiğimiz petrol kuyularımızda 7/24 kesintisiz üretim yapıyoruz. Gabar'da her varil petrol, yalnızca ekonomik bir değer değil, milletimizin iradesinin ve tam bağımsız Türkiye hedefimizin de eseridir" ifadelerini kullandı.

Bakan Bayraktar, 15 Temmuz ruhuyla 'enerjide tam bağımsız Türkiye' hedefi doğrultusunda üretmeye, yatırım yapmaya ve ülkeyi daha güçlü yarınlara taşımaya devam edeceklerini belirterek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde şehitlerimizin fedakarlığını, gazilerimizin onurlu direnişini unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız. Aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla yad ediyorum. İrade bizim zafer bizim" açıklamasında bulundu.

Gabar petrol üretim tesisini gezen 15 Temmuz gazilerinden TEİAŞ çalışanı Yaşar Gücenmez, "Bugün burada bulunmak bizler için çok anlamlı. Bir zamanlar buranın ismi terörle anılıyordu. Şu anda petrol çıkarılıyor. Biz burayı televizyonlarda izliyorduk. Yerinde görmek çok önemli. Terörsüz Türkiye süreci ile birlikte petrolün de burada üretilmesi anlam taşıyor" dedi.

Gazi Kaan Şimşek, "Bugün, devletimizin terörü nasıl bertaraf edip, petrol tesisleri yaptığını gördük. Yollar, elektrik hatları, çalışan insanlar yani ciddi yatırımları gördük. Gurur duyduk. Bu yatırımları gazi arkadaşlarımızla birlikte halkımıza anlatıp, devletimizin gücünü hissettirmeye çalışacağız" derken, gazi Kazım Yılmaz ise, "Devletimizin burayı kurmasından dolayı onur ve gurur duydum. Halkımızın da bu çalışmaları görmesini temenni ediyorum" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı