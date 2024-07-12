15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Etkinlikleri Malatya Park AVM'de Sergi Açıldı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Malatya Park AVM'de Fotoğraf Sergisi açıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri dolayısıyla Malatya Park Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nde sergi açıldı. 15 Temmuz günü yaşanılanlara ait fotoğrafların yer aldığı sergi ile öğrenciler tarafından yapılan 15 Temmuz destanı konulu resimlerin yer aldığı sergi 15 Temmuz gününe kadar açık olacak. Sergi de ayrıca yer alan anı defterine de vatandaşlar duygu ve düşüncelerini paylaşabilecek.

Etkinliğin açılışına Malatya Vali Yardımcıları Bilal Basrı ve Talat Tabur, Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır, İl Kültür ve Turizm İl Müdürü Yener Oba ile kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Sergi kurdele kesimi ile ziyarete açılırken, öğrencilerin kahramanlık türkülerini seslendirdiği mini konser de dinleyicilerden tam not aldı. - MALATYA