15 Temmuz'da şehit oğlundan duygusal konuşma

Burdur'da düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü programında konuşan şehit Özel Harekat Polisi Akif Altay'ın oğlu Niyazi Altay, "Ben 15 Temmuz'u televizyon ekranlarından öğrenen biri değilim. Ben 15 Temmuz'u babasını kaybederek yaşayanlardan biriyim. Benim için o gece sadece bir darbe girişiminin tarihi değildir. Benim için o gece bir evladın ömrünü ikiye ayıran gecedir" dedi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'da düzenlediği hain darbe girişiminin 10. yılında Burdur'da şehitler anıldı. Gazi Caddesi'nde kortej yürüyüşüyle başlayan program, Cumhuriyet Meydanı'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması sonrası Cumhuriyet Meydanı'ndaki etkinliklerle devam etti.

"Milletimizin imkanları ile alınan silahlar bu millete çevrilmek istendi"

Programda konuşan Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, "Bu akşam Cumhuriyet Meydanı'nda milletimiz hafızasına silinmez harflerle yazılan 15 Temmuz gecesini anmak, o gece gösterilen büyük direnişi, fedakarlığı ve vatan sevgisini bir kez daha yüreklerimizde hissetmek için bir aradayız. 15 Temmuz 2016 gecesi devletimizin varlığına, milletimizin iradesine, demokrasimize ve istikbalimize yönelmiş hain bir teşebbüs yaşandı. Milletimizin imkanları ile alınan silahlar bu millete çevrilmek istendi. Milletin emaneti olan kurumlar, milletin iradesine kast etmek için kullanılmak istendi. Ancak bu karanlık hesap Cumhurbaşkanımızın liderliğinde aziz milletimizin iman dolu göğsüne, sarsılmaz ferasetine ve vatan sevgisine çarparak paramparça oldu" diye konuştu.

"Ben 15 Temmuz'u babasını kaybederek yaşayanlardan biriyim"

15 Temmuz gecesi Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'na F-16 uçağıyla düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan Özel Harekat Polisi Akif Altay'ın oğlu Niyazi Altay, "Bugün burada sadece konuşma yapmak üzere bulunmuyor, bugün burada bir evlat olarak, bir şehidin emaneti olarak bulunuyorum. Bugün burada konuşurken yalnızca dudaklarımdan çıkan kelimeler konuşmuyor. Bugün burada yıllardır içimde büyüttüğüm bir özlem konuşuyor. Çünkü ben 15 Temmuz'u televizyon ekranlarından öğrenen biri değilim. Ben 15 Temmuz'u babasını kaybederek yaşayanlardan biriyim. Benim için o gece sadece bir darbe girişiminin tarihi değildir. Benim için o gece bir evladın ömrünü ikiye ayıran gecedir. Bir tarafında babasının olduğu günler, bir tarafında da babanın hasreti ile geçen günler" şeklinde konuştu.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programı, öğrenciler tarafından hazırlanan şiirlerin okunması ve video gösterimi ile devam etti. Saat 00.13'te tüm camilerde sala okunurken, vatandaşlar gecenin geç saatlerine kadar demokrasi nöbeti tuttu. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı