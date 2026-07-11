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15 Temmuz'da bazı metro seferleri ücretsiz

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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme ve Gayrettepe-Havalimanı metro hatları ücretsiz. Halkalı-Arnavutköy hattı ise 31 Temmuz 2026'ya kadar ücretsiz.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle bazı metro seferlerinin ücretsiz olması hakkında karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan karara göre 15 Temmuz Milli Birlik Günü nedeniyle 15 Temmuz Salı günü Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferleri ücretsiz olacak.

Ayrıca Halkalı-Arnavutköy Metro Hattı, açılışı münasebetiyle 31 Temmuz 2026 tarihine kadar ücretsiz olacak. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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