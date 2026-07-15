Eğitim-Bir-Sen Vezirköprü'den 15 Temmuz Anısına Aladağlar Zirvesinde Bayrak Açma Etkinliği

Eğitim-Bir-Sen Vezirköprü Temsilciliği, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Niğde Aladağlar zirvesine çıkarak Türk bayrağı açtı.

Eğitim-Bir-Sen Vezirköprü Temsilciliği Başkanı Mehmet Yaman ve sendika üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen zirve yürüyüşünde, sendika üyeleri Aladağlar'ın zirvesine ulaşarak Türk bayrağını dalgalandırdı. Etkinlikle, 15 Temmuz'da ortaya konulan milli birlik ve beraberlik ruhuna dikkat çekildi.

Temsilcilikten yapılan açıklamada, zirvede dalgalandırılan ay yıldızlı bayrağın milletin bağımsızlık iradesini, demokrasiye olan bağlılığını ve aziz şehitlere duyulan vefayı simgelediği ifade edildi.

Açıklamada, "15 Temmuz, Türk milletinin bayrağına, devletine ve bağımsızlığına sahip çıktığı tarihi bir destandır. O gece meydanlarda yükselen ay yıldızlı bayrağımız, bugün de aynı inanç ve kararlılıkla ülkemizin zirvelerinde dalgalanmaktadır" denildi.

Eğitimin sadece akademik başarıdan ibaret olmadığına işaret edilen açıklamada, milli ve manevi değerlerin gelecek nesillere aktarılmasının da en önemli sorumluluklardan biri olduğu vurgulandı.

Açıklamanın sonunda, "Vatan uğruna can veren tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Ülkemizin yarınları için çalışmaya kararlılıkla devam edeceğiz" ifadeleriyle 15 Temmuz şehitleri ve gazileri anıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı