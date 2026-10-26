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15. Piyade Eğitim Tugayı’nda sancak teslim töreni

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15. Piyade Eğitim Tugayı’nda sancak teslim töreni Haber Videosunu İzle
15. Piyade Eğitim Tugayı’nda sancak teslim töreni
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Amasya’daki 15. Piyade Eğitim Tugayı’nda sancak teslim töreni yapıldı.

Amasya'daki 15. Piyade Eğitim Tugayı'nda sancak teslim töreni yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 15. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı'na tevdi edilip askeri geleneklerin önemli sembollerinden olan sancağın teslim töreni Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve protokol üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, sancağı Tugay Komutanı Tuğgeneral Kemal Çakıroğlu'na teslim etti.

Orgeneral Bayraktaroğlu, Amasya Valiliği'ne de ziyarette bulundu. Vali Önder Bakan, Bayraktaroğlu'na ziyareti için teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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