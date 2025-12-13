Haberler

Kaçarak evlendiler, 14 yıl sonra rüya gibi bir düğünle hayallerini tamamladılar

Kaçarak evlendiler, 14 yıl sonra rüya gibi bir düğünle hayallerini tamamladılar
Ayfer ve Kenan Durmaz çifti, 14 yıl önce kaçarak evlenmelerinin ardından kendi hayallerini gerçekleştirdikleri büyük bir düğünle kutlama yaptı. 20 ses sanatçısının katılımıyla gerçekleştirilen düğünde, çiftin çocukları da gelin ve damatlık giymeleriyle dikkat çekti.

Bitlis'in Hizan ilçesinde 14 yıl önce kaçarak evlenen Ayfer ve Kenan Durmaz çifti, 2 çocuklarıyla birlikte rüya gibi bir düğünle hayallerini tamamladı.

Hizan ilçesinde yaşayan Ayfer ve Kenan Durmaz çifti, 14 yıl önce kaçarak evlenmelerinin ardından içlerinde ukde kalan düğün hayallerini evlilik yıl dönümlerinde gerçekleştirdi. Yıllar önce ailelerin barışmasıyla birlikte eşine bir gün görkemli bir düğün yapacağına söz veren Kenan Durmaz, bu sözünü 14 yıl sonra yerine getirerek adeta masal tadında bir kutlamaya imza attı.

Düğün, Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan bir düğün salonunda yapıldı. Organizasyon işiyle uğraşan Kenan Durmaz, Bitlis ve çevre ilçelerin yanı sıra Adana ve Mersin'den de davet ettiği yaklaşık 20 ses sanatçısı ve müzisyenle unutulmaz bir gece hazırladı. Salon, davetlilerin yoğun katılımıyla tamamen dolarken, sahne alan sanatçılar gecenin coşkusunu doruk noktaya taşıdı. Durmaz çiftinin çocukları da gecenin en ilgi çeken isimleri oldu. Çift, 5 yaşındaki kızlarını gelinlik, 11 yaşındaki oğullarını ise damatlıkla sahneye çıkararak yıllardır içlerinde kalan eksikliği sembolik bir şekilde tamamladı. Çocuklarıyla el ele pistte dans eden çift, duygusal anlar yaşadı. Salonun ortasında kurulan geniş alanda davetliler, sanatçıların canlı performansları eşliğinde uzun halay zincirleri oluşturdu. Bitlis yöresine ait oyun havaları başta olmak üzere birçok hareketli parça çalındı. Durmaz çifti, aileleri ve misafirlerle birlikte dakikalarca halay çekerek adeta 14 yılın telafisini yaptı. Coşkunun yükseldiği anlarda halay halkası salonun tamamını dolaşacak neredeyse büyüklüğe ulaştı.

Eşine verdiği sözü yıllar sonra tutmanın mutluluğunu yaşayan Kenan Durmaz, "O zamanlar imkanımız yoktu ama Ayfer'e bir gün çok güzel bir düğün yapacağıma söz vermiştim. Bugün o sözü tutmanın huzurunu yaşıyorum. Hem ailemiz hem dostlarımızla unutulmaz bir gece geçirdik, halaylarda hep birlikte eğlendik" dedi.

Gece geç saatlere kadar süren düğün, renkli sahne gösterileri, halaylar ve hareketli oyunlarla hafızalara kazındı. Durmaz çifti, 14 yıl aradan sonra gerçekleştirilen bu rüya gibi düğünle hem kendi hayallerini gerçekleştirdi hem de davetlilere unutulmaz bir gece yaşattı. - BİTLİS

