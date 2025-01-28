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Ağrı'da 13 yaşındaki çocuk kalp krizinden hayatını kaybetti

Ağrı'da 13 yaşındaki çocuk kalp krizinden hayatını kaybetti
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Ağrı'nın Patnos ilçesinde 13 yaşındaki Ozan Arin, oyun oynarken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Ağrı'nın Patnos ilçesine bağlı Bozoğlak köyünde, 13 yaşındaki Ozan Arin, evinin önünde oyun oynarken fenalaşarak yere yığıldı. Edinilen bilgiye göre, kalp krizi geçirdiği anlaşılan çocuğa çevrede bulunan aile bireyleri ve komşuları hemen müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Patnos Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ozan Arin, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

13 yaşındaki çocuk kalp krizinden hayatını kaybetti

OTOPSİ İŞLEMLERİNİN ARDINDAN KÖYÜNDE DEFNEDİLECEK

Küçük çocuğun ani ölümü ailesini ve köy halkını derin üzüntüye boğdu. Ozan Arin'in cenazesinin otopsi işlemlerinin ardından köy mezarlığında defnedileceği öğrenildi. Yaşanan trajik olay, köyde derin bir sessizliğe neden oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıHesap kullanıcısı null:

kalp krizinin yaşı yok maalesef Allah rahmet eylesin

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Haber YorumlarıMurat Celik:

Allah rahmet eylesin inşallah

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