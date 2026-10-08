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13. Bölge UMKE gönüllüleri Aksaray Hasan Dağı'nda heyelan tatbikatı yaptı

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13. Bölge UMKE gönüllüleri Aksaray Hasan Dağı'nda heyelan tatbikatı yaptı
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Sağlık Bakanlığı'nın 2026 faaliyet programındaki 13. Bölge UMKE Tatbikatı, Aksaray Hasan Dağı eteklerinde gerçekleştirildi. Heyelan senaryosunda Konya'dan 30, Aksaray'dan 40, Karaman'dan 15 UMKE gönüllüsü kurtarma çalışması yaptı.

Sağlık Bakanlığı 2026 yılı faaliyet çerçevesinde afet ve olağanüstü durumlarda müdahale etkinliğini artırmak amacıyla organize edilen ve Aksaray Hasan Dağı eteklerinde gerçekleştirilen 13. Bölge UMKE Tatbikatı gerçeği aratmadı.

Sağlık Bakanlığı tarafından 2026 yılı faaliyet programı çerçevesinde planlanan 13. Bölge UMKE Tatbikatı Aksaray'ın Hasan Dağı eteklerinde gerçekleştirildi. Afet ve olağanüstü durumlarda müdahale etkinliğini artırmak amacıyla Konya, Karaman ve Aksaray ekiplerinin gerçekleştirdiği tatbikat gerçeğini aratmadı. Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) gönüllüleri heyelan felaketi oluşan bölgede kurtarma çalışması yaptı. Nefes kesen tatbikat anları dron ile de havadan görüntülendi.

Tatbikatla ilgili bilgiler veren Aksaray Valisi Murat Duru, "Bölge Tatbikatı, Aksaray Hasan Dağı bölgesinde gerçekleştirildi. Tatbikata Konya'dan 30, Aksaray'dan 40, Karaman'dan da 15 UMKE gönüllüsü katıldı. Tatbikatımızın da bir amacı söz konusu. Bu amaç, afet bölgesinde koordineli ekip çalışmasının sağlanması, hasta ve yaralılara doğru ve hızlı müdahalenin gerçekleştirilmesi ve olay yeri yönetim kapasitesinin geliştirilmesi ve oluşturulması sağlanmış oldu" dedi.

Aksaray İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Ahmet Gökhan İçli ise "Hasan Dağı bölgemizde gerçekleşen aşırı yağış sonucunda heyelan felaketinin oluşması ve çok sayıda yaralının bulunması canlandırılmıştır. Senaryo kapsamında ekiplerimiz olay yerine intikal, olay yerinde ilk acil müdahalenin hızlı ve etkin yapılması, triyajın uygulanması, hastalarımızın güvenli bir şekilde acil müdahale ünitelerine taşınması gibi durumlar uygulamalı olarak ve aşamalı olarak gerçekleştirilmiştir. Tatbikatlarımızdaki asıl amacımız, afet ve olağanüstü durumlarda müdahalenin etkinliğinin artırılması ve personelimizin hazırlık seviyelerinin en üste çıkartılmasıdır" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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