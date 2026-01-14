121 yaşındaki Saadet teyze, ziyaretçilerinden bakın ne istedi

Bursa'da 121 yaşındaki Saadet Al'ı ziyaret eden AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Adnan Kurtuluş ve yönetimi, asırlık çınarın isteğiyle duygulandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı izlemek istediğini söyleyen Saadet teyzenin talebi kısa sürede yerine getirildi.

AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Adnan Kurtuluş ve yönetimi, geçtiğimiz hafta 1905 doğumlu Saadet Al'ı yaşadığı evinde ziyaret etti. Halini hatrını soran Başkan Kurtuluş'un "Bir isteğiniz var mı?" sorusuna Saadet teyzenin verdiği cevap herkesi duygulandırdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı çok sevdiğini söyleyen Saadet Al, televizyonu olmadığı için konuşmalarını izleyemediğini ifade etti.

Saadet teyzenin bu isteği üzerine harekete geçen Başkan Kurtuluş, yönetime talimat vererek kısa sürede televizyon temin edilmesini sağladı. Televizyonun evine getirilmesiyle büyük mutluluk yaşayan Saadet Al, ziyaretçilerine bol bol hayır duası etti.

"Her geldiğimizde cumhurbaşkanımıza selamlarını söylüyor"

Saadet teyzenin Cumhurbaşkanı Erdoğan hayranlığını anlatan AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Adnan Kurtuluş, "Saadet teyzemiz, 1 Temmuz 1905'te dünyaya gelmiş. Giresun'un köylerinden bir annemiz. Bursa'da Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi'nde ikamet ediyor. Biz de uzun zamandır ziyarete geliyoruz, hayır duasını alıyoruz. Cumhurbaşkanımızın bizlere bir talimatı var, İl Başkanımız Davut Gürkan da bu konuda çok hassas davranıyor. Biz de Osmangazi ilçe teşkilatı olarak, Saadet teyzemiz gibi tarihi çınarlarımızı ziyaret ediyoruz. Onların hayır dualarını alıyoruz ve bu hayır dualarıyla birlikte güçlenerek yolumuza devam ediyoruz. Bizler genç kardeşlerimizin enerjisinden istifade ediyoruz. Ama aynı zamanda vefamız gereği yaşlılarımızın da tecrübelerinden faydalanıp hayır dualarını alıyoruz. Saadet teyze yaşına rağmen kendi kalkabiliyor, yürüyebiliyor, Osmanlı dönemini görmüş ardından cumhuriyet dönemine erişmiş. Yaşadığı bunca badireye rağmen hep sağlıklı beslenmiş. Her zaman hayır duasını etmiş. Her geldiğimizde Cumhurbaşkanımıza selamlarını söylüyor. En kısa süre içerisinde Cumhurbaşkanımıza Saadet teyzemizin selamlarını ileteceğiz" şeklinde konuştu.

121 yaşında hiçbir hastalığı yok

Saadet Al'ın bakımını üstlenen Nigar Gedik, "4 yıldır ben bakıyorum. Hiçbir yerinde bir rahatsızlığı yok, tek bir ilaç içiyor. Aile hekimi bile 'bu benden sağlam' diyor. Yemeğini veriyorum, üstünü başını değiştiriyorum, kendisi iyi Allah'a şükür.Geçtiğimiz hafta ilçe teşkilatından geldiler. Saadet annem 'bana bir televizyon getirin ben Cumhurbaşkanımı izleyeceğim' dedi. Sağ olsunlar getirdiler. Şimdi odalarına kuracaklar Saadet annem de izleyecek" dedi. - BURSA