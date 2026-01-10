Atık malzemeler ve harçlığıyla traktör maketi üreten Selçuk, Selçuk Bayraktar'ı örnek alıyor

Elazığ'da yaşayan 12 yaşındaki Selçuk Çiçekçi, atık malzemeler ve kendi imkanlarıyla yaptığı traktör maketiyle dikkat çekti. Selçuk Bayraktar'ı örnek alan Selçuk, en büyük hayalinin onun gibi üretmek olduğunu söyledi.

Elazığ'ın Yazıkonak beldesinde yaşayan 12 yaşındaki Selçuk Çiçekçi, el emeğiyle hazırladığı traktör maketiyle ilgi odağı oldu. Traktör maketini yaparken kullanılmayan oyuncak bebek parçaları, çeşitli atık malzemeler ve kendi harçlıklarıyla satın aldığı basit ekipmanlardan faydalanan Selçuk, yaklaşık 4 ay boyunca titizlikle çalıştı. Tamamı el emeği olan maket, geri dönüşümün ve hayal gücünün neler başarabileceğini gözler önüne serdi. Selçuk'un çalışması, ailesi ve çevresindekiler tarafından takdirle karşılanırken, yaşıtlarına da örnek oldu. Küçük yaşta üretmenin ve emek vermenin önemine dikkat çeken Selçuk'un en büyük hayali ise Selçuk Bayraktar'ın yanına gitmek.

"En büyük amacım, bir gün Selçuk Bayraktar'ın yanına gitmek"

Elektrikçi olan babasından ilham aldığını dile getiren Selçuk Çiçekçi, yaptığı çalışmanın kendisi için kolay olmadığını, ancak üretmekten vazgeçmediğini ifade etti. Selçuk Bayraktar'ı yakından takip ettiğini belirten Selçuk, "Ben 12 yaşındayım. Babamın yaptığı şeyleri görerek başladım. Babamın verdiği harçlıklarla gidip çubuk ve yapıştırıcı alıyorum. Babam da elektrik işi yapıyordu, ondan gördüm. Yaklaşık dört ay uğraştım. Küçük görünüyor olabilir ama benim için çok zor bir çalışmaydı. Atık malzeme ve bozuk oyuncakların içinden çıkanlarla bu traktörü yaptım. Adım, Selçuk. Selçuk Bayraktar'ı izliyorum, takip ediyorum. İnşallah, büyüdüğümde daha büyük icatlar yapabilirim. En büyük amacım, bir gün Selçuk Bayraktar'ın yanına gitmek" dedi.

"İnşallah ileride Selçuk Bayraktar gibi güzel ve faydalı işler yapar"

Oğlunun yaptığı çalışmaları gururla izlediklerini belirten baba Nihat Çiçekçi ise Selçuk'un küçük yaşlardan itibaren üretmeye meraklı olduğunu söyledi. Oğlunun harçlıklarıyla malzeme aldığını ve atık parçalardan kendi kendine çalışmalar yaptığını ifade eden Çiçekçi, " Selçuk benim ortanca oğlum. İcatlarla uğraşmayı çok seviyor. Benden aldığı harçlıklarla parça, yapıştırıcı ve pil alıyor. Atık malzemelerden çıkardığı parçalarla kendi kendine çalışmalar yapıyor. Biz yaptıklarını beğeniyoruz ve her zaman destekliyoruz. Çok hevesli ve çok emek veriyor. İnşallah ileride Selçuk Bayraktar gibi güzel ve faydalı işler yapar" şeklinde konuştu. - ELAZIĞ