12. Uluslararası Sanat Günleri Trabzon'da Başladı - Haberler

ESRA NUR PERVAN

Trabzon Sanatevi tarafından düzenlenen 12. Uluslararası Sanat Günleri adlı etkinlikleri başladı. Açılış programına Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, İran Başkonsolosu Hossein Saberi, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Atilla Ataman, Trabzon Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve çok sayıda sanat sever katıldı.

"UZUN SOLUKLU BİR ETKİNLİKTEN SÖZ EDİYORUZ"

ANKA Haber Ajansı'na açıklamalar yapan Trabzon Sanatevi Başkanı Adnan Taç sanat günlerinin her yıl grafiğini biraz daha yükselterek daha fazla sanatseverle buluşturmaya çalıştıklarını söyledi. Taç, şunları söyledi:

"Trabzon Sanatevi'nin geleneksel hale getirdiği uluslararası bir programdan söz ediyoruz. 12.'sini yapıyoruz, 6 ülke katıldı 25 farklı sanat disiplinlerinde etkinlik gerçekleştireceğiz bu süre zarfında. Sanat günlerimiz 9 Haziran 12 Haziran tarihleri arasında olacak. Gündüz programlarını Sanat Evi mekanında akşam programlarımız da İhsan Bey Kültür Merkezinde olacak. Yurtiçinden, yurtdışından ve yerelden sanatçılarımızın farklı sanat disiplinlerinde görsel sanatlar, sahne sanatları, yazım sanatı alanında faaliyet gösteren sanatçılarımızın çok katılımlı uzun soluklu bir etkinlikten söz ediyoruz burada. Dört gün içerisine çok güzel etkinlikler sığdırdık, bundan öncesi de böyleydi bundan sonra da böyle olacak. Her geçen yıl çıtasını birazcık daha yükselterek, grafiğini biraz daha yükselterek çok daha farklı çok daha kıymetli çok değerli olan kendi alanındaki sanatçılarımızı Trabzon'un sanatseverleriyle buluşturmaya çalışıyoruz."

"KENT EKONOMİSİNE KATKI SAĞLAYACAK ALANLAR YARATMAK ZORUNDAYIZ"

Adnan Taç sanatın bir kent için ne kadar önemli olduğunu ve sanatın turizm alanında da önemli bir etken olduğunu belirterek açıklamalarına şöyle devam etti:

"Şunu da söyleyeyim tabii, son dönemde yaşadığımız ekonomik sorunlar nedeniyle Rusya, Romanya, Makedonya, Yunanistan, Almanya ile yapılan programların aşırı maliyetler nedeniyle iptal etmek zorunda kaldık. Her zaman söylediğimiz bir şey var kültür sanat başlığı kentler için kıymetli ve önemli başlıklardır. Sürekli kendini değiştiren ve yenileyen başlıklar dolayısıyla kentimizin bu anlamda gelecek olan konukları için bir sebep yaratması gerektiğini söylemiştim bu sebepleri bizler yaratmak zorundayız çünkü bu kentin endüstrisi yok, sanayi yok tarım ve hayvancılığı yok çıkışı turizmde arıyoruz. Turizminde önemli başlıklarından bir tanesi sanat kendini yenileyen her yıl değiştiren dolayısıyla bu alanda kendini yenileyen ve değiştiren sanatın kentin belirli tarihlerde belirli zamanlarda yapılan uluslararası düzeydeki etkinlikler ile adını yazdırması gerekiyor. İnsanlar bunun için Trabzon'un tercih etmeleri gerekiyor yoksa her geldiğimde siz Trabzon'a gelene Sümela Manastırı Ayasofya'yı gezdiremezsiniz o insanların burada uzun süre kalabilecekleri paralarını harcayabilecekleri kent ekonomisine de katkı sağlayabilecekleri alanlar yaratmak zorundayız bunun da en önemli başlığı sanatsal faaliyetler diyoruz."

ANKA / Yerel