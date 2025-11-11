Haberler

Baba ocaklarına ateş düştü! Uçak kazasında şehit olan 9 askerimizin ismi belli oldu

Güncelleme:
Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmekte olan ve Gürcistan'da düşen askeri kargo uçağında, 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'ndan 9 personel şehit oldu. Şehit olan askerlerimizin acı haberleri, baba ocaklarına ulaştı.

  • Azerbaycan'dan Türkiye'ye giden Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait bir C130 kargo uçağı Gürcistan'da düştü.
  • Uçak kazasında 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'ndan 9 personel şehit oldu.
  • Şehit olan personeller arasında Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu, Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen, Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir, Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan, Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Ümit İnce, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Burak Özkan, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emre Altıok ve Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Burak İbbiği bulunuyor.

Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmekte olan ve Gürcistan'da düşen askeri kargo uçağında, 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'ndan 9 personel şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek için havalanan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait C130 kargo uçağının Gürcistan'da düştüğünü bildirdi.

İÇİNDE 20 PERSONEL VARDI

MSB'den yapılan açıklamada, "Azerbaycan'dan ülkemize gelmek üzere havalanan bir C130 kargo uçağımız Gürcistan'da düşmüştür. Arama kurtarma çalışmalarına Gürcistan makamları ile koordineli olarak başlanmıştır. Düşen uçağımızda uçuş ekibi ile birlikte 20 personelimiz bulunuyordu. Arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri yer aldı.

ŞEHİT OLAN 9 ASKERİMİZİN İSMİ BELLİ OLDU

Gürcistan'da düşen ve içerisinde 20 personelin olduğu uçakta, Kayseri'de bulunan 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'nda görevli 9 personelin şehit olduğu öğrenildi.

Şehit olan personeller; Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu, Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen, Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir, Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan, Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Ümit İnce, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Burak Özkan, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emre Altıok ve Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Burak İbbiği olarak açıklandı.

ŞEHİT ATEŞİ MUĞLA'YA DÜŞTÜ

Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek için havalanan askeri kargo uçağının Gürcistan sınırında düşmesi sonucu şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran'ın şehadet haberi, Muğla'nın Milas ilçesindeki baba ocağına ulaştı.

ACI HABER KARABÜK'E ULAŞTI

Uçak kazasında şehit olan Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan'ın Karabük'teki ailesine deacı haber ulaşırken, baba ocağına Türk bayrağı asıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
