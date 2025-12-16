Haberler

Bir garip yaş bilmecesi

Eskişehir'de yaşayan 113 yaşındaki Havva Koltuk, kimlikteki doğum tarihi nedeniyle hastane işlemlerinde zorluklar yaşıyor. Ailesi, gerçekteki yaşının 90-95 arasında olduğunu savunuyor ve resmi kayıtlardaki hatanın düzeltilmesi gerektiğini belirtiyor.

ESKİŞEHİR(İHA) – Eskişehir'de yaşayan ve iddiasına göre kimlikte doğum tarihi yanlışlıkla 1 Temmuz 1912 yazıldığı için 113 yaşında gözüken Havva Koltuk, özellikle hastane işlemlerinde birçok problemle karşılaştığını belirtti.

Yakınları, Havva Koltuk'un 2 sene önce 92 yaşında vefat eden ablası Durkadın Karayılan'dan 19 yaş büyük olduğu, en küçük oğlunu ise 68 yaşında dünyaya getirdi anlattı.

Konya'nın Çeltik ilçesinden Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi'ne yakın zamanda taşınan Koltuk ailesinin en büyük üyesi Havva Koltuk'un doğum tarihi, resmi kayıtlara göre 1 Temmuz 1912 olarak görülüyor. Fakat Koltuk ailesi, Havva Teyze'nin hem görünüşü hem de 2 sene önce 92 yaşında vefat eden ablası Durkadın Karayılan'ın yaşı itibariyle bu doğum tarihinin doğru olmadığını iddia ediyor. Üç kardeşten ortancası olan Havva Koltuk'un 7 çocuğundan en küçüğü 45 yaşındaki Mustafa Koltuk'un kimlikteki yaşı temel alarak yaptığı hesabına göre, annesinin kendisini 68 yaşında dünyaya getirmiş olması gerektiğini aktardı.

"Ben yaşımı bilmiyorum"

Havva Koltuk, "Eskişehir'e Konya'dan geldik. Ben yaşımı bilmiyorum. Ablamı kaybettim, ama onun da yaşını bilmiyorum. Hastaneye gittiğimde bakmıyorlar. Hastanede bana bakmalarını istiyorum. Dilim dönmüyor, kulak duymuyor, ne edeceğimi bilmiyorum" dedi.

"Kimliğe göre annem 68 yaşında beni doğurmuş oluyor"

Havva Koltuk'un 7 çocuğundan en küçüğü Mustafa Koltuk, "Merhum teyzem normalde 90-95 yaşındaydı. Annem, teyzemin küçüğü. Dayım da annemin küçüğü. Yani annem, kardeşler arasından ortanca. Kimliğe göre annem 113 yaşında. Biz o doğum tarihinin yanlış olduğunu biliyoruz, nüfusta öyle yapmışlar. Teyzem büyük, annemin yaşı daha büyük. Hastaneye gittiğimizde zorluk çekiyoruz. Yaşı büyük olduğu için bakmakta zorlanıyorlar, 'Bugün git, yarın gel' diyerek bizi çok oyalıyorlar. Anneme dışarıdan bakıldığında 85-90 yaşında gibi gözüküyor, en azından ben öyle tahmin ediyorum. Bu konuyla ilgili bir akrabamızdan da tam yaş alamadık. Ne teyzem ne de dayım bilmiyordu. Ben 45 yaşındayım. Kimliğe göre hesap yapacak olursak, annem 68 yaşında beni doğurmuş oluyor. Acayip bir hesap. Toplam 7 çocuğu var; 3'ü oğlan, 4'ü kız. En büyüğümüz 60 küsur yaşında. Hastaneye gittiğimde annemle ilgilenilmesini istiyoruz, başka bir şey de istemiyoruz. Resmi yerlerde bizimle ilgilensinler" diye konuştu.

"Kimlikte 1912 doğumlu diye geçiyor"

Emek Mahallesi Muhtarı Sibel Akıl ise, mahallesinde yaşayan 113 yaşındaki Havva Koltuk için şöyle konuştu;

"Kimlikte 1912 doğumlu diye geçiyor. Teyzemiz kağıt üstünde 113 yaşında. Ablası 94 yaşındaymış, o hayatını kaybetmiş. Baktığımızda, teyzemiz abladan bile büyük. Ayrıca, bu hesaba göre 68 yaşında doğum yapmış oluyor. Bu düzeltilebilir mi artık, bilmiyorum." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
