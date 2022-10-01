11 gündür kayıp olan yaşlı çiftçi evine 400 metre uzaklıkta serada ölü olarak bulundu 11 gün sonra ölü bulunan yaşlı çiftçinin bıraktığı not şüpheleri artırdı Kayıp yaşlı çiftçinin ölümünün ardından 1 kişi gözaltına alındı Denizli'nin Çameli ilçesinde 11 gündür kayıp olarak aranan 62...

11 gündür kayıp olan yaşlı çiftçi evine 400 metre uzaklıkta serada ölü olarak bulundu

11 gün sonra ölü bulunan yaşlı çiftçinin bıraktığı not şüpheleri artırdı

Kayıp yaşlı çiftçinin ölümünün ardından 1 kişi gözaltına alındı

DENİZLİ - Denizli'nin Çameli ilçesinde 11 gündür kayıp olarak aranan 62 yaşındaki İsmail Ceylan, mahalledeki bir seranın içerisinde ölü olarak bulundu. Ceylan'ın ölmeden önce evde bıraktığı not ortaya şüpheleri artırırken olayda 1 kişi gözaltına alındı.

Olay, Çameli ilçesi Bıçakçı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; tek başına yaşayan 62 yaşındaki İsmail Ceylan, 19 Eylül 2022 Pazartesi günü evden ayrıldı. Aile yakınları bir süre Ceylan'dan haber alamadı. Çiftçilik işleri uğraşan Ceylan'ın yakın bir yerlerde olduğunu düşündü. Ceylan, telefonlarına cevap vermemesi üzerine aile 7'inci günün sonunda 26 Eylül 2022 Pazartesi günü jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ve AFAD ekipleri, Ceylan için arama çalışması başlattı.

Evine 400 metre uzaklıkta ölü olarak bulundu

Mahallede bulunan bir seradan kötü kokular geldiğini belirten bir vatandaş sera sahibi Tahsin Y.'ye bildirildi. Tahsin Y., serasını kontrol ederken Ceylan'ın cansız bedeni ile karşılaştı. Sera sahibi Tahsin Y., jandarma ekiplerine ihbarda bulundu. Arama çalışmalarının 11'inci gününde ölü olarak bulunan Ceylan, evine 400 metre uzaklıkta olduğu tespit edildi.

Ceylan'ın ölümüyle ilgili 1 kişi gözaltına alındı

Ceylan'ın evinde yapılan aramada bir valiz hazırladığı öğrenildi. Evde Ceylan tarafından bırakıldığı düşünülen bir not bulundu. Notta, "Eğer ölürsem ölümümden yazdığım isimler sorumludur" yazıldığı belirtildi. Yaklaşık 2-3 aydır köye gelip gittiği öğrenilen Serkan G.'nin Ceylan'ın yanında kaldığı öğrenildi. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada Serkan G., gözaltına alındı.

Ceylan'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp morguna kaldırıldı.

Olay ile ilgili çalışmalar devam ediyor.