Tarihi ilçenin 100 yıllık çınarı hayatını kaybetti: İHA muhabirinin baba acısı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde İHA Muhabiri İlhami Çetin'in babası olan ve ilçede yıllarca fotoğrafçılık yapan 100 yaşındaki Abdullah Çetin hayatını kaybetti. 100 yıllık çınar son yolculuğuna dualarla uğurlandı.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde 70 yılı aşkın süredir ilçede fotoğrafçılık yapan 100 yaşındaki Abdullah Çetin hayatını kaybetti. İhlas Haber Ajansı muhabiri İlhami Çetin'in babası olan Abdullah Çetin tedavi gördüğü hastanede dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi.

Çetin'in cenazesi, bugün öğle namazını müteakip Mudurnu ilçesi Beşkavaklar Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından, Beşkavaklar Mezarlığı'na defnedildi. Dualarla son yolculuğuna uğurlanan Çetin'i sevenleri yalnız bırakmadı. Yoğun katılımın olduğu cenaze törenine Bolu Milletvekili İsmail Akgül, Bolu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mert Minisker ve çok sayıda seveni katılım sağladı. - BOLU