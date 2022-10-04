100 yaş evi sakinlerine kültür turu

60 yaş ve üzeri vatandaşların sosyal hayata daha aktif katılımları ve üretkenliklerinin devamını sağlamak amacıyla hizmet veren Nilüfer Caner 100 Yaş Evi ve Fethiye 100 Yaş Evi üyeleri farklı etkinliklerde bir araya gelmeye devam ediyor.

60 yaş ve üzeri vatandaşların sosyal hayata daha aktif katılımları ve üretkenliklerinin devamını sağlamak amacıyla hizmet veren Nilüfer Caner 100 Yaş Evi ve Fethiye 100 Yaş Evi üyeleri farklı etkinliklerde bir araya gelmeye devam ediyor. Bu çerçevede Muğla Büyükşehir Belediyesi Yaşlılar Günü'nde 100 Yaş Evi üyelerinden 152 kişiyi İzmir Efes Antik Kenti, Şirince ve Kuşadası'ndan oluşan bir kültür turuna çıkardı.

İlk durak Efes Antik kenti

100 Yaş Evi üyesi 152 vatandaş, ilk durağı Efes çevresinde yer alan Bülbüldağı'nda bulunan bir Katolik mabet yeri olan Meryem Ana Evi oldu. Sonrasında Efes Antik Kenti'ne geçen üyelere görevli rehberler, sağlık ekibi ve 7 personel eşlik etti.

Efes Antik Kenti'ni gezen üyeler burada tarihi yapıları, Celsus Kütüphanesi'ni ve 25 bin seyirci alabilen Antik Tiyatroyu sonrasında da İsa Bey Cami, Yedi Uyuyanlar ve Selçuk Müzesi'ni gezdi. Her yıl milyonlarca kişinin ziyaret ettiği, tarihi yerleri rehberler eşliğine gezen 100 Yaş Evi üyeleri tarih ile ilgili bilgiler aldı.

Efes Antik Kenti'nden sonraki durak Şirince ve Kuşadası oldu.

Kültür turları etkinlikleri gezisine katılan 100 Yaş Evi üyeleri İzmir'in Selçuk ilçesine bağlı mimarisi ve sokakları ile ünlü Şirince'ye geçti. Kısa bir mola verdikten sonra Kuşadası'na hareket eden 100 Yaş Evi üyeleri son olarak Kuşadası'nı ziyaret ederek geziyi tamamladılar.

100 Yaş üyelerinden Başkan Osman Gürün'e teşekkür

Nilüfer Caner 100 Yaş Evi ve Fethiye 100 Yaş Evi üyeleri Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü nedeniyle düzenlenen gezi programından çok memnun kaldı. Yaşlılar Gününün kendileri için büyük önem arz ettiğini, bu nedenle böyle bir günde Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen bu geziden büyük memnuniyet duyduklarını söyleyen 100 Yaş evi üyeleri daha önce hiç görmedikleri ve bilgi sahibi olmadıkları antik kenti görmelerine imkan sağlayan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Dr. Osman Gürün'e teşekkürlerini ilettiler. - MUĞLA