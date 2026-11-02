100 öğrenci Bursaspor maçını tribünden izledi

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Bursa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen proje çerçevesinde 100 öğrenci, Bursaspor-Bandırmaspor karşılaşmasını tribünden izleyerek unutulmaz bir gün yaşadı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen 2026 Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) çerçevesinde hayata geçirilen "Birlikte Güzel Yarınlara, Güvenli Bursa" projesiyle öğrenciler sporun birleştirici gücüyle buluşturuldu. Proje çerçevesinde Osmangazi ilçesinde bulunan Şehit Sinan Acar Ortaokulu'ndan 100 öğrenci, 31 Ekim Cumartesi günü saat 16.00'da oynanan Bursaspor-Bandırmaspor karşılaşmasını tribünden takip etti. Bursa Atatürk Stadyumu'nda (Timsah Arena) gerçekleştirilen etkinliğe 100 öğrenci, 4 öğretmen ve 21 emniyet personeli olmak üzere toplam 125 kişi katıldı.

Karşılaşmanın heyecanını tribünlerden yaşayan öğrenciler, yeşil-beyazlı takıma destek verirken sporun dostluk, dayanışma ve birliktelik ruhunu da yakından deneyimledi. Etkinlik çerçevesinde Polisevi Şube Müdürlüğünün katkılarıyla öğrencilere köfte ekmek, ayran ve su ikram edildi.

Amaç polis-çocuk bağını güçlendirmek

Çocukları akran zorbalığı ve suça sürüklenme gibi risklerden uzak tutmak, sosyal gelişimlerine katkı sağlamak ve emniyet teşkilatına duydukları güveni pekiştirmek amacıyla düzenlenen etkinlikte, polis ve öğrenciler futbol heyecanını birlikte yaşadı. Bursa İl Emniyet Müdürlüğünün çocukların sosyal ve kültürel gelişimlerini desteklemek, güvenli bir geleceğe hazırlanmalarına katkı sunmak ve toplumla polis arasındaki güven bağını güçlendirmek amacıyla benzer çalışmalarını sürdüreceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı