10. Ulusal KOP Bölgesel Sempozyumu Yozgat'ta yapıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile KOP Bölgesi Üniversiteler Birliği (UNİKOP) iş birliğinde düzenlenen 10. Ulusal KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu Bozok Üniversitesi'nin ev sahipliğinde Yozgat'ta yapıldı.

Sempozyum, Yozgat Bozok Üniversitesi (YOBÜ) Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlendi. KOP Bölgesi üniversiteleri arasında eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve toplumsal hizmet gibi alanlarda, üniversite-sanayi etkileşimini ve üniversite-şehir bütünleşmesini ileri düzeye taşımak, ülkenin gelecek vizyonuna ve kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla düzenlenen sempozyumda "Sosyo-Ekonomik Kalkınma, Kırsal Kalkınma ve Turizm, Tarım Teknolojileri, İletişim Bilimleri, Yenilenebilir Enerji ve Sürdürülebilirlik" gibi 5 ana tematik başlık altında bildiriler sunuldu.

"Öğrencilerimize proje üretme kültürünü aşılamak istiyoruz"

UNİKOP Birliğinin kurulma ve var olma amacının ilkinin bölgede gerçekleştirilen yatırımlara bilimsel bakış açısı ile yaklaşarak; etkili, ekonomik ve verimli proje modelleri ortaya koymak olduğunu söyleyen KOP Başkanı Dr. Murat Karakoyunlu, bu yıl 10'uncusu gerçekleştirilen sempozyumda ortaya çıkacak çözüm yollarının bölge içinde hayata geçirilebilmesi için büyük bir gayret içerisinde olacağını belirterek, "Kısa adı UNİKOP olan KOP Bölgesi Üniversiteler Birliği, bölgesel kalkınma hedefimizin oluşturulmasını sağlayacak, 350 bine yakın yüksek öğrenim öğrencisi ve yaklaşık 15 bin akademisyeni ile önemli bir güç konumundadır. Bugün bu iş birliğinin ortaya koyduğu önemli çalışmalardan biri olan bu sempozyumu gerçekleştiriyoruz. 11 yaşına giren UNİKOP önümüzdeki yıllardan itibaren daha güçlü iş birlikleri ile bölgemize hizmet etmeye devam edecektir. Biz bu faaliyetleri yürütürken aslında temel olarak her bir üniversitenin ilinde yer alan, bölgesinde yer alan sorunlara bakış açısının ne olduğunu öğrenmek istiyoruz. Örneğin, Yozgat'ın istihdam sorunu, işgücünün iyileştirilmesi ve yeraltı kaynaklarının değerlendirilmesi konusunda üniversitemizin bakış açısı nedir, yahut Kırşehir'in turizm imkanlarının geliştirilmesi, jeotermal kaynaklarının korunması konusunda nasıl bir çözüm önerimiz var? Kırıkkale'nin sanayisinde elektrik kesintisi sorunu, Karaman'da gençlerin suç oranına katılma riskinin azaltılması, Nevşehir'de tarımın, Aksaray'da yer altı su kaynaklarının, Konya'da turizmde konaklama gün sayısının ve Niğde'de ihracat potansiyelini artırmada liman sorununun çözümü nasıl olmalıdır? Bu ve bunun gibi pek çok yapısal sorun hem idaremizin hem de üniversitelerimizin sorunu olmak durumundadır. Bugün yapılacak sempozyumda ortaya konacak bildiriler bölgesel yatırım ve planlamamız için önemli sonuçlar doğuracaktır diye umut ediyoruz. Geçmiş 11 yılın tecrübesi ile birlikte, önümüzdeki dönemde bu iş birliğinin daha somut projelere dönüşmesini arzu etmekteyiz. İdaremizin üstlendiği misyon çerçevesinde, bölgesel kalkınmayı esas almak üzere, akademik araştırma gücü, bölge paydaşlarının iş birliği ve idaremizin ortaya koyacağı desteklerle birlikte ortaya çıkan sinerji, sağlanan bu iş birliği ile bölgeye yapılan hizmetlerin ivmesinin yükseltilmesi amaçlanmakla birlikte; birliğimize mensup üniversitelerimizin öğrencilerine proje üretme kültürü aşılanması hedeflenmektedir" dedi.

"İhtisas üniversitesi olarak şehrimize ve bölgeye değer katıyoruz"

YOBÜ Rektörü ve aynı zamanda UNİKOP Dönem Başkanlığı görevini yürüten Prof. Dr. Evren Yaşar ise bereketli toprakları, zengin yer altı ve yer üstü kaynakları ve istikbali omuzlayacak milyonlarca genç nüfusu ile ülkemiz, kıymetli ve vaz geçilmez bir öneme sahip olduğunu belirterek, "Cumhuriyetimiz, devleti ve milleti ile artık her alanda kendisinden söz ettiren bir durumdadır. Yozgat, Orta Anadolu'nun ortasında maden ve enerji kaynakları, termal turizmi, ilk milli parkı olan çamlığı, tarım ve hayvancılık alanında verdiği ürünler ile öne çıkan bir ilimizdir. Şehir olarak potansiyelimizin farkındayız. Eksikliklerimizin de farkındayız. Düzenlediğimiz bölgesel kalkınma sempozyumu, bilgilerimiz, çalışmalarımız ışığında potansiyelimizi görmek, eksiklerimizi tamamlamak amacına da matuftur. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza bağlı Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi bünyesinde çalışmalarını sürdüren ve bu yıl üniversitemizin dönem başkanlığını yaptığı UNİKOP ise KOP Bölgesi üniversiteleri arasında eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve toplumsal hizmet gibi alanlarda akademik ve idari iş birlikleri yapmayı daha da etkinleştirmek amacıyla bu üniversitelerin sahip olduğu kaynakları bir araya getirmek üzere kurulmuş bir birlikteliktir. Bu manada KOP ve UNİKOP bölgemiz ve şehirlerimiz için büyük bir fırsattır. Zira KOP'un çalışma alanına baktığımızda tarım, sanayi, ticaret, ulaşım, enerji gibi sektörleri güçlendirmek, eğitim, sağlık, kültür ve diğer sosyal hizmetlere erişilebilirliği artırmak gibi çok geniş bir alanda hizmet verdiğini görüyoruz. UNİKOP olarak bu alanların hepsinde gerçekleştireceğimiz güç birlikteliği büyük bir sinerji doğmasına vesile olacaktır" diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Güngör Yılmaz'ın moderatörlüğünde 10. Ulusal KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu'nun ilk oturumu yapıldı. Katılımcılardan Prof. Dr. Rüştü Hatipoğlu, "İklim Değişikliği Koşullarında Türkiye'nin Gıda Güvenliği", Prof. Dr. Nejdet Kandemir "Genetiği Değiştirilmiş Bitkiler: Geleceğin Girdisiz Tarımı", Doç. Dr. Mehmet Metin Özgüven ise "Akıllı Tarım Teknolojileri" konusunda katılımcıları bilgilendirdi.

Sempozyuma, Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Dr. Murat Karakoyunlu, Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü ve UNİKOP Dönem Başkanı Prof. Dr. Evren Yaşar, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, Konya Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Nuri Çelik, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Aksaray Üniversitesi, Kapadokya Üniversitesi, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi, Kırıkkale Üniversitesi, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, KTO Karatay Üniversitesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi temsilcileri, KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile akademik ve idari personeller katıldı. - KONYA