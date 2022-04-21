1 Mayıs Komitesinden Yılmaz Büyükerşen'e Ziyaret

ESKİŞEHİR (ANKA) - 1 Mayıs Komitesi, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'e nezaket ziyaretinde bulundu.

Eskişehir Bilecik Tabip Odası, DİSK, KESK ve TMMOB temsilcileri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesi Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayşe Ünlüce ile bir araya geldi.

Eskişehir Bilecik Tabip Odası Başkanı Muharrem Şenel, TMMOB Eskişehir Şube İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Neşet Aykanat, KESK'e bağlı TÜM BEL SEN Şube Başkanı Şerif Özçimen, TMOBB İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Yahya Kaya, DİSK Eskişehir Bölge Temsilcisi Günay Ayaz, Birleşik Metal İş Sendikası Şube Sekreteri Recai Büyükbeyhan, Başkan Yılmaz Büyükerşen ile görüş alışverişinde bulundu.

1 Mayıs Komitesi heyeti, yapılacak 1 Mayıs etkinlikleri ve program hakkında Başkan Büyükerşen'e bilgi verdi.

Başkan Büyükerşen de özellikle ekonomik kriz nedeniyle vatandaşların çok zor bir dönem yaşadığını, çalışanların da bu zorluklardan ağır şekilde etkilendiğini belirterek, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün önemine dikkat çekti.

Büyükerşen, heyete çalışmalarında başarı diledi. Ziyaret hatıra fotoğrafının çektirilmesi ile sona erdi.