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İzmir'de 1 Mayıs kutlamaları yoğun katılımla gerçekleşti

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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla İzmir Gündoğdu Meydanı'nda gerçekleşen kutlama, yoğun bir kalabalığın katılımıyla gerçekleşti.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla İzmir Gündoğdu Meydanı'nda gerçekleşen kutlama, yoğun bir kalabalığın katılımıyla gerçekleşti. Mitingin ardından müzik grubu Moğollar konser verdi.

Tüm yurtta kutlanan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, İzmir'de de Gündoğdu Meydanı'nda düzenlenen törenle gerçekleşti. Kent merkezinde bir araya gelen siyasi parti temsilcileri, işçiler, sendikalar ve sivil toplum örgütleri; Kıbrıs Şehitleri Caddesi, Alsancak Limanı, Basmane Meydanı ve Cumhuriyet Meydanı olmak üzere 4 koldan Gündoğdu Meydanı'na yürüdü.

Vatandaşlar alana polis ekipleri tarafından yapılan üst aramasından geçtikten sonra girdi. Oluşturulan miting alanında 1 Mayıs'a dair mesajlar veren Türk-İş Ege Bölge Temsilcisi Hayrettin Çakmak, "1 Mayıs emeğin, alın terinin, barışın, demokrasinin ve güvenli bir gelecek için dayanışmanın günüdür. 2024 1 Mayıs' ın da Anayasa'mızda tanımlanan demokratik, laik ve sosyal hukuk devletinin işler hale gelmesi için; eşitlik, demokrasi ve adalet için mücadelemizi inatla, ısrarla ve kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz. Gelecek, işçi sınıfının ve tüm emekçilerin ellerinde yükselecektir" ifadelerine yer verdi.

Miting, müzik grubu Moğollar konseriyle son buldu. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Gündoğdu Meydanı 1 Mayıs İzmir Etkinlikler Müzik Yerel Politika Haberler

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