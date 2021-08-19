Yenişehir'de 'Yüzme Bilmeyen Çocuk Kalmasın' projesi coşkuyla başladı
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Yenişehir'de 'Yüzme Bilmeyen Çocuk Kalmasın' projesi coşkuyla başladı

İhlas Haber Ajansı / Muhammet Kaçmaz - Haberler | Güncel

- Yenişehir'de 'Yüzme Bilmeyen Çocuk Kalmasın' projesi coşkuyla başladı Diyarbakır'ın Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci'nin talimatları ile ilçe merkezinde ve kırsal mahallelerde oturan 7-15 yaş arası tüm çocuklar yüzme öğreniyor.

- Yenişehir'de 'Yüzme Bilmeyen Çocuk Kalmasın' projesi coşkuyla başladı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci'nin talimatları ile ilçe merkezinde ve kırsal mahallelerde oturan 7-15 yaş arası tüm çocuklar yüzme öğreniyor.

Diyarbakır'ın Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci ilçede bu kez 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesini hayata geçirdi. İlçe merkezi ve kırsal mahallelerde bulunan tüm çocukların havlu, terlik, yüzme gözlüğü, bone, mayo, şort ve çanta ihtiyaçları karşılayan Yenişehir Belediyesi tüm çocukların yüzme kursundan faydalanması için kış aylarında ise kapalı yüzme havuzlarında eğitimlere devam edecek.

Yüzme bilmeyen çocuk kalmasın projesi ile ilgili Yenişehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Meryem Kaya ilçe genelinde yüzmeyi bilmeyen çocukları bu proje ile yüzme öğreneceklerini söyledi. Kaya, "Yenişehir Kaymakamımız ve Belediye Başkan Vekilimiz Murat Beşikçi'nin talimatı ve destekleriyle 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' etkinliği adı altında bütün Yenişehir ilçe mahallelerindeki çocuklarımıza yüzme öğretmeyi amaçlıyoruz. Şimdi bu çocuklarımıza mayosu havlusu terliği biz bunları temin ettik, taşıma olarak ta belediye onları alıp götürüyor. Merkez ve kırsal mahallerimizdeki tüm çocukları kapsayan bir çalışmadır" dedi.

Yüzme öğrenmeye gelen çocuklardan Zeynep Tuncay yüzme öğrenmeye geldiğini Yenişehir Belediyesi tarafından kendilerine mayo, terlik, gözlük, bone ve havlu verildiğini aktararak imkanları sağladığı için Yenişehir Belediye Başkanına teşekkür etti.

Çocuklardan Mehmet Canseven ise buraya yüzmek için Yenişehir Belediyesi tarafından geldiklerini Yenişehir Belediye Başkanına teşekkür ettiğini kaydetti.

"Çok heyecanlılar ve mutlular"

Yüzme Antrenörü Filiz Ensari ise çok heyecanlı olduklarını ve mutluluklarını beraber yaşadıklarını belirtti. Ensari "Çok heyecanlılar çok mutlular beraber aynı sevinci yaşıyoruz onlarla gayet iyiler onlarda keyifleri yerlerinde çeşitli aktivitelerde bulunduruyoruz bir gün öncesinden köyde çalışmalar yaptırılıyor daha sonraki gün havuzda yüzmeye çalışıyoruz. Suya atlama çalışmaları yapıyoruz, götürüp getiriyoruz. Eğlenceli geçiyor ilk başta korkuyorlardı ama şuan korkularını yendiler ilk 10 dakika falan korku sonra eğleniyorlar.

Yenişehir'de 'Yüzme Bilmeyen Çocuk Kalmasın' projesi coşkuyla başladı
Yenişehir'de 'Yüzme Bilmeyen Çocuk Kalmasın' projesi coşkuyla başladı
Yenişehir'de 'Yüzme Bilmeyen Çocuk Kalmasın' projesi coşkuyla başladı
Yenişehir'de 'Yüzme Bilmeyen Çocuk Kalmasın' projesi coşkuyla başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammet Kaçmaz

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