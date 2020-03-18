Yenişehir'de virüse karşı sıkı tedbir
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Yenişehir'de virüse karşı sıkı tedbir - Haber
Murat BEŞİKCİ, Diyarbakır, Yenişehir, Zabıta, Güncel

Yenişehir'de virüse karşı sıkı tedbir

Diyarbakır'ın Yenişehir İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, korona virüs salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla belediyenin tüm ekiplerini teyakkuza geçirdi.

18.03.2020 14:40 | Son Güncelleme: 18.03.2020 14:40
Yenişehir'de virüse karşı sıkı tedbir

Diyarbakır'ın Yenişehir İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, korona virüs salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla belediyenin tüm ekiplerini teyakkuza geçirdi.

Belediye zabıta ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir taraftan umuma açık olan iş yerlerinin kapatılması konusunda gerekli denetimleri gerçekleştirirken, bir diğer taraftan ise ortak yaşam alanlarında dezenfekte çalışmaları ve fahiş fiyat artışlarının yaşanmaması için market, medikal ve eczanelere yönelik sıkı denetimleri aralıksız olarak sürdürmeye devam ediyor. Yenişehir Kaymakamı ve Belediyesi Başkan Vekili Murat Beşikci, yaşanan salgın vakasından vatandaşları korumak ve salgının yayılmaması için ilçede dezenfekte edilmeyen hiçbir alan bırakılmayacağını söyledi. Kaymakam Beşikci, "İlçemizde bulunan market ve medikallerde fahiş fiyat artışlarının yaşanmasına asla müsaade edilmeyecektir. Tedbir amaçlı kapalı olması gerekirken açık olan umuma açık alanlarında kapatılması yönünde emniyet birimlerimiz ve zabıta ekiplerimizce denetimlerimizi gece gündüz sürdürmeye devam ediyoruz" dedi.

Yasal işlem yapılacak

İçişleri Bakanlığınca gönderilen genelgenin hafta başı itibari ile hayata geçirildiğini belirten Kaymakam Beşikci, "Kapalı bulunması gereken umuma açık tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan, düğün salonu, çalgılı, müzikli lokanta, kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, nargile kafe, internet salonu, internet kafe, her türlü oyun salonları, her türlü kapalı çocuk oyun alanları, çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor merkezleri gibi umuma açık mekanların kapatılmasına uymayanlar hakkında zabıta ekiplerimiz yasal işlemler yapmaktadır. Bunun yanı sıra korona virüs salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla ilçe genelinde aralıksız olarak dezenfekte çalışmaları yapılıyor. Ortak yaşam alanlarında ve yoğunlukların yaşandığı kamu kurum ve kuruluşlarında, okullarımızda, sağlık ocaklarımızda, Aile Destek Merkezlerinde ve sevgi evlerimizde yürüttüğümüz dezenfekte çalışmalarımızın yüzde 100'ünü tamamlayarak ilk etabı bitirip ikinci etaba başladık. Bunun yanı sıra ayrıca 13 kişilik özel ekibimiz ile ilçemizde bulunan tüm ibadethane ve Kur'an kurslarımızda temizlik aracımızla günlük çalışmalar yapılmaktadır. Öte yandan Virüs vakasının görülmesinin ardından ülke gündemine gelen gıda ve temizlik ürünlerindeki fahiş fiyat artışlarına yönelik de Yenişehir ilçemizde market, medikal ve eczanelere yönelikte denetimleri aralıksız devam ediyor" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

'Virüslüyüm' diyen kadını umursamayıp ilişkiye girdi, sonucu ağır oldu Haber
"Virüslüyüm" diyen kadını umursamayıp ilişkiye girdi, sonucu ağır oldu
Virüsü 3 saniyede yok eden milli tedavi yöntemi için harekete geçildi Haber
Virüsü 3 saniyede yok eden milli tedavi yöntemi için harekete geçildi
Sosyal medyaya damga vurdu! 'Paniğe kapılmayın' sözünü en iyi anlatan görüntü Haber
Sosyal medyaya damga vurdu! "Paniğe kapılmayın" sözünü en iyi anlatan görüntü
Avrupa'da, 28 yaşındaki Türk kadın virüs sebebiyle hayatını kaybetti Haber
Avrupa'da, 28 yaşındaki Türk kadın virüs sebebiyle hayatını kaybetti
Alabora olan 78 milyon dolarlık yatın kime ait olduğu ortaya çıktı Haber
Alabora olan 78 milyon dolarlık yatın kime ait olduğu ortaya çıktı
Sağlık Bakanı Koca açıkladı! Koronavirüs vaka sayısı arttı Haber
Sağlık Bakanı Koca açıkladı! Koronavirüs vaka sayısı arttı
İrem Sak'ın 3 farklı karaktere bürünerek çektiği koronavirüs videosu tepki çekti
İrem Sak'ın 3 farklı karaktere bürünerek çektiği koronavirüs videosu tepki çekti
'Paniğe gerek yok' uyarılarına rağmen un fabrikasında uzun kuyruklar oluştu
"Paniğe gerek yok" uyarılarına rağmen un fabrikasında uzun kuyruklar oluştu
Son Dakika: Motorine 27 kuruş indirim geldi
Son Dakika: Motorine 27 kuruş indirim geldi
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü
Erdoğan 'Güzel bir tablo bizi bekliyor' deyip önümüzdeki birkaç haftalık dönemi işaret etti
Erdoğan "Güzel bir tablo bizi bekliyor" deyip önümüzdeki birkaç haftalık dönemi işaret etti
Koronavirüs tedbirleri kapsamında engellilerin rapor süreleri uzatıldı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında engellilerin rapor süreleri uzatıldı
Uzun sakallar koronavirüste enfeksiyonun yayılmasına neden olabilir
Uzun sakallar koronavirüste enfeksiyonun yayılmasına neden olabilir
Sigara tiryakisi esnaf, koronavirüse tedbir amacıyla kendi yöntemini geliştirdi
Sigara tiryakisi esnaf, koronavirüse tedbir amacıyla kendi yöntemini geliştirdi
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan kritik uyarı: Bir süper taşıyıcı virüsü 500-600 kişiye bulaştırabilir
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan kritik uyarı: Bir süper taşıyıcı virüsü 500-600 kişiye bulaştırabilir
İspanya'da yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 558'e yükseldi
İspanya'da yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 558'e yükseldi
Dezenfekte etmeden kullanılan sprey başlığı yüzünden 50 kişiye koronavirüs bulaştı
Dezenfekte etmeden kullanılan sprey başlığı yüzünden 50 kişiye koronavirüs bulaştı
Gaziantepli ayakkabıcı, kendine has geliştirdiği yöntemle ayakkabıları yakarak boyayıp virüslerden temizliyor
Gaziantepli ayakkabıcı, kendine has geliştirdiği yöntemle ayakkabıları yakarak boyayıp virüslerden temizliyor
EURO 2020'nin ertelenmesinin UEFA'ya maliyeti 1.9 milyar euro oldu
EURO 2020'nin ertelenmesinin UEFA'ya maliyeti 1.9 milyar euro oldu
Fransa Sağlık Bakanı açıkladı: Vaka sayısı artışının 8-12 gün içerisinde düşeceğini umuyoruz
Fransa Sağlık Bakanı açıkladı: Vaka sayısı artışının 8-12 gün içerisinde düşeceğini umuyoruz
Mücevherat sektörü koronavirüs nedeniyle çalışma saatlerini kısalttı
Mücevherat sektörü koronavirüs nedeniyle çalışma saatlerini kısalttı
Son Dakika: 2020 yılı bedelli askerlik celp ve sevk işlemleri ertelendi
Son Dakika: 2020 yılı bedelli askerlik celp ve sevk işlemleri ertelendi
Liglerin devam kararına Sivassporlu Mert Hakan'dan tepki: Çünkü bizim ailemiz yok
Liglerin devam kararına Sivassporlu Mert Hakan'dan tepki: Çünkü bizim ailemiz yok
Trabzonspor, John Obi Mikel'in sözleşmesini feshetti
Trabzonspor, John Obi Mikel'in sözleşmesini feshetti
Dezenfektan, kolonya ve etil alkol ihraç etmek isten firmalar Ticaret Bakanlığı'ndan izin alacak
Dezenfektan, kolonya ve etil alkol ihraç etmek isten firmalar Ticaret Bakanlığı'ndan izin alacak
Günlük burç yorumları 18 Mart 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 18 Mart 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Koronavirüs nedeniyle Premier Lig iptal olursa, kayıp 750 milyon pound olacak
Koronavirüs nedeniyle Premier Lig iptal olursa, kayıp 750 milyon pound olacak
Real Madrid eski başkanı Lorenzo Sanz'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Real Madrid eski başkanı Lorenzo Sanz'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Vatandaşlar koronavirüs tedbirine karşı evden çıkmayınca Marmaray istasyonları boş görüntülendi
Vatandaşlar koronavirüs tedbirine karşı evden çıkmayınca Marmaray istasyonları boş görüntülendi
Keçileriyle çektiği videolarla tanınan Rizeli çoban, koronavirüse türkü yazdı
Keçileriyle çektiği videolarla tanınan Rizeli çoban, koronavirüse türkü yazdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Mehmet Ersoy Abdülhamit Gül Fahrettin Altun Mehmet Cahit Turhan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah Hadise Demet Akalın Meryem Uzerli
Spor Metin Oktay Rıza Çalımbay Fernando Muslera Mehmet Kasapoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Daha Fazla Mart Türk Wuhan Almanya
Şu an buradasınız: Yenişehir'de virüse karşı sıkı tedbir - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.3.2020 17:02:59. #1.14#
title