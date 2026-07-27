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Bebek çöp konteyneri yanında bulundu, baba kaçak

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Sakarya Akyazı'da anne, ayrı yaşadığı eşinin 11 aylık bebeklerini çöp konteyneri yanına bırakıp kaçtığını iddia etti. Bebekte darp izleri bulundu, tedavi altına alındı ve sağlık durumu iyi. Polis babayı arıyor.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bir kadın, ayrı yaşadığı eşine emanet ettiği 11 aylık bebeğinin çöp konteynerinin yanına bırakıldığını öne sürerek şikayette bulundu. Vücudunda darp izleri tespit edilerek hastanede tedavi altına alınan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri olayın ardından kaçan babayı arıyor.

Olay, Akyazı ilçesi Recep Tayyip Erdoğan Spor Kompleksi yakınlarında meydana geldi. İddialara göre, 2 aydır eşi O.D. (21) ile ayrı yaşayan İ.D. (19) adlı genç kadın, sabah saatlerinde iki çocuğunu kısa süreliğine babalarına bıraktı. İ.D., akşam saatlerinde eşinin 11 aylık kızları E.R.D.'yi annesinin evinin önünde bulunan çöp konteynerinin yanına bıraktığı iddiasıyla polise başvurdu. Genç kadın, spor kompleksi önünde karşılaştığı eşi O.D. tarafından boğazının sıkıldığını ve darbedildiğini de iddia etti. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan bebekte darp izlerine rastlanırken, bebek ayrıntılı muayene ve ileri tetkikler amacıyla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne (SEAH) sevk edildi.

Olayın ardından kaçtığı belirtilen baba O.D.'nin yakalanması için polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Cumhuriyet Savcılığı tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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