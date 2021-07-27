Yenişehir'de Lozan Barış Antlaşmasının 98. yıl dönümü kutlandı

Lozan Barış Antlaşmasının 98. yıl dönümü Mersin'in merkez Yenişehir ilçesinde düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Lozan Barış Antlaşmasının 98. yıl dönümü Mersin'in merkez Yenişehir ilçesinde düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi Barış Salonunda düzenlenen panele, Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, CHP Mersin milletvekilleri Cengiz Gökçel ve Alpay Antmen ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Konservatuar sanatçıları tarafından Atatürk'ün sevdiği türkülerin seslendirildiği etkinlikte ayrıca "İsmet İnönü ve Lozan" konulu belgesel de gösterildi. Emekli Amiral Türker Ertürk ve gazeteci yazar Ümit Zileli'nin konuşmacı olarak katıldığı panelin moderatörlüğünü Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Mersin Şube Başkanı Adnan Gündoğdu yaptı. Panel açılışında konuşan Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, böylesi önemli bir etkinliği Yenişehir'de yapmaktan son derece mutlu olduklarını söyledi. Özyiğit, "Aramızda bulunan ve il başkanlığım döneminde de kendileri ile çalışmakta onur duyduğum İMECE grubu ile tekrar buluşmaktan ve kıymetli Türker Ertük paşamız, çok kıymetli Ümit Zileli hocamızı bu özel günde Yenişehir'de ağırlamaktan duyduğum gurur ve mutluluğu ifade etmek istiyorum. Emperyalistlere karşı masada kazanılan o büyük zaferi bize sağlayan başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve onun yol arkadaşı İsmet İnönü ve diğer silah arkadaşlarını buradan sevgi, saygı ve minnetle anıyorum" diye konuştu.

ADD Mersin Şube Başkanı Adnan Gündoğdu da Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit'e panelin düzenlenmesindeki desteğinden dolayı teşekkür etti. Lozan Barış Antlaşması ile elde edilen hakların Türkiye Cumhuriyeti'nin temelini oluşturduğunu ifade eden Gündoğdu, "Hiç kimse bugün Lozan'ı küçümseyerek aslında hedeflediği Atatürkçü düşünce sistemini ve laik demokratik Türkiye Cumhuriyeti'ni yıkma hedefini asla ve asla gerçekleştiremeyecektir. Hiç kimsenin kuşkusu olmasın biz Atatürkçüler kanımızın son damlasına kadar laik, demokratik Cumhuriyeti savunacağız, hak ettiği yere taşıyacağız" dedi.

Açılış konuşmaların ardından emekli amiral Türker Ertürk ve gazeteci yazar Ümit Zileli'nin konuşmacı olarak katıldığı "98. yılında Lozan ve Türkiye" konulu panel yapıldı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı