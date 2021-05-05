Yenişehir'de kapanma döneminde yol çalışmaları hızlandı
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Yenişehir'de kapanma döneminde yol çalışmaları hızlandı

Yenişehir'de kapanma döneminde yol çalışmaları hızlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde belediye ekipleri tam kapanma dönemini fırsata çevirip, ilçede yol parke taşı ve tretuar çalışmalarını sürdürüyor.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde belediye ekipleri tam kapanma dönemini fırsata çevirip, ilçede yol parke taşı ve tretuar çalışmalarını sürdürüyor.

Yenişehir Belediyesi ilçeye bağlı 100.Yıl Mahallesinde çalışmalarını hızlandırırken, Belediye Başkanı Davut Aydın yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, 'Vatandaşa verdiğimiz sözü yerine getirmeye çalışıyoruz. İlçemize bağlı 100. Yıl mahallesinde şu anda çalışmalarımız devam ediyor. Bulunduğumuz yerde daha önce bu yolun varlığı görünmüyordu. Bugün pandemi sebebiyle kapalıyız ancak elbet yasaklar kalkacak, devamlı böyle gidecek değil. Okullar bölgesinin oradan yolumuzun yapımına başladık. Burada parke taşı ve tretuar olacak. Daha önce yaklaşık 6 metre olan yerin 20 metreye kadar çıktığını gördük. En kısa sürede bu yolun kullanımını da vatandaşımızın hizmetine açacağız" diye konuştu. - BURSA

Yenişehir'de kapanma döneminde yol çalışmaları hızlandı
Yenişehir'de kapanma döneminde yol çalışmaları hızlandı
Yenişehir'de kapanma döneminde yol çalışmaları hızlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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