Yenişehir Çiçeközü Göleti'nin sulama inşaatı tamamlandı

Bursa'da, Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından yaptırılan Yenişehir Çiçeközü Göleti'nin sulama inşaatı tamamlandı.

Bursa'da, Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından yaptırılan Yenişehir Çiçeközü Göleti'nin sulama inşaatı tamamlandı.

DSİ'den yapılan açıklamaya göre, Yenişehir ilçesindeki Yenişehir Çiçeközü Göleti sulaması için 30 kilometre işletme bakım yolu ve 476 sanat yapısı imalatı tamamlandı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, "Projenin tamamının bitirilmesiyle 12 bin 770 dekar tarım alanı sulanacak ve bölgede yapılacak sulu tarım ile yöre çiftçisine 35 milyon lira net gelir artışı sağlanacak." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşra Nur Yılmaz