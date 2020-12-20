Yenişehir Belediyesinden ödüllü proje yarışması
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Yenişehir Belediyesinden ödüllü proje yarışması

20.12.2020 11:47 | Son Güncelleme: 20.12.2020 11:50
Yenişehir Belediyesinden ödüllü proje yarışması

Göreve geldiği günden bu yana ilçede vatandaşların fikir ve önerilerini önemseyen Diyarbakır'ın Yenişehir İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci bu kez vatandaşlardan yapılmasını istedikleri projeler için ödüllü yarışma düzenledi.

Göreve geldiği günden bu yana ilçede vatandaşların fikir ve önerilerini önemseyen Diyarbakır'ın Yenişehir İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci bu kez vatandaşlardan yapılmasını istedikleri projeler için ödüllü yarışma düzenledi.

Hizmetlere vatandaşların fikirlerini alarak yön veren Yenişehir Belediyesi, vatandaşlardan ilçede yapılmasını istedikleri proje fikirlerini isteyerek projesiyle dereceye giren vatandaşları da ödüllendiriyor.

Yenişehir Belediyesi sosyal medya hesapları üzerinden başlatılan 'Yenişehir için bir projem var' yarışması hakkında konuşan Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci ilçede yapılan ve yapılacak olan bütün çalışmalarda vatandaşların görüşlerini esas aldıklarını söyledi. Ortak akıl ve çalışmayla Yenişehir'i her alanda yaşanılabilir ve marka bir ilçe haline getirdiklerini belirten Kaymakam Beşikci, "İlçemizde her zaman önceliğimiz, vatandaşımızın ihtiyacı, talepleri ve görüşleridir. Vatandaşlarımıza daha kaliteli ve daha verimli hizmet verebilmek için katılımcı belediyecilik anlayışı ile vatandaşlarımızdan gelen projeleri de en verimli şekilde değerlendireceğiz ve bu projeleri kıymetli vatandaşlarımızla birlikte hayata geçireceğiz" dedi.

Dereceye girenlere ödül verilecek

Öte yandan Yenişehir Belediyesi sosyal medya hesapları üzerinden başlatılan 'Yenişehir için bir projem var' yarışması 29 Ocak 2021'de saat 14.00'da sona erecek. İlk üçe giren projelere laptop, tablet ve bisiklet verilecek. Projesi ödül kazanan yarışmacıların projeleri de en kısa sürede ilçede hayata geçirilecek. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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