Yenişehir Belediyesi personeline kanserde erken teşhis anlatıldı

Diyarbakır'da Yenişehir Belediyesi personeline yönelik "Göğüs Kanserinde Erken Teşhisin Önemi ve Kadın Hastalıkları" konulu seminer düzenlendi.

Yenişehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından belediye çalışanlarına yönelik Memorial Diyarbakır Hastanesi'nde görevli Opr. Dr. Gamze Akın Evsen ile Opr. Dr. Zeynep Şener Bahçe, kanserde erken teşhisin önemi ve kadın hastalıkları konularında seminer verdi. Kanser hastalığının erken tanısında erken tedavinin hastalığın ilerlemesinde başarı şansını oldukça arttırdığını anlatan Opr. Dr. Gamze Akın Evsen, "Hastalığın tedavi edilebilmesinde, hastalığın erken tanısı yani erken teşhisi çok büyük önem arz etmektedir. Erken teşhis edilemeyen hastalığın tedavi süreci ve tedavi seçenekleri daha zorlayıcı ve kısıtlı olabilmektedir" dedi.

Kanserden korunma yolları hakkında bilgiler veren Opr. Dr. Zeynep Şener Bahçe ise, ailesinde daha önce kanser vakası görünen risk grubunda bulunan insanların her yıl hastanelere giderek gerekli tanı testlerini yaptırmaları gerektiğini belirterek, "Erken tanı konulduktan sonra tedavinin yüz güldürücü sonuçları oluyor. Hem kadınlar hem de erkeklerin herhangi bir şikayet olmadan yıllık kontrollerini yapmaları gerekiyor. Sağlıklı kadınların sağlıklı nesiller yetiştirebilmeleri için her hastalıkta olduğu gibi kanser hastalığında da sağlıklı beslenme oldukça önemlidir" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR