Yenişehir Belediyesi halk kart dağıtımı ve kırtasiye yardımlarını sürdürüyor

Yenişehir Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, talepte bulunan ve ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen ailelere Yenişehir Halk Kart dağıtımını gerçekleştirerek, çocuklara da kırtasiye malzemelerini ulaştırıyor.

Yenişehir Halk Kart ile her ay vatandaşlara nakdi destek sağlayan Mersin Yenişehir Belediyesi, gelen talepler ve yaptığı tespitler doğrultusunda Şubat ayında 89 yeni haneye daha Yenişehir Halk Kart'ı ulaştırdı. Yenişehir Halk Kart uygulamasından yararlanan hane sayısı 726'ya ulaştı. Yenişehir Belediyesi,ihtiyaç sahibi vatandaşların hayatını kolaylaştırdığı ve aile bütçesine katkı sunduğu Yenişehir Halk Kart'ın yanı sıra çocuklar içinde kırtasiye desteğinde bulunmaya devam ediyor.

Başvurular titizlikle inceleniyor

İhtiyaç sahibi vatandaşların 444 33 54 telefon numarasını arayarak, Yenişehir Halk Masası üzerinden oluşturdukları başvuruları titizlikle inceleyen Yenişehir Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü hane ziyaretleri sonucunda yapılan tespitlerin ardından uygun görülen yardımları vatandaşlara tek tek ulaştırıyor.

Halk kart ile yerel esnaf da kazanıyor

Yenişehir Halk Kart uygulaması ile her ay 200 TL tutarında nakdi yardım kartlara yatırılıyor. Vatandaşlar da belirlenen tutar üzerinden Belediyenin anlaşma yaptığı yerel esnaftan alışveriş yapabiliyor.

Çocuklara kırtasiye malzemesi desteği

Kırtasiye malzemesi desteği ile çocukları da yalnız bırakmayan Yenişehir Belediyesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için hazırladığı kırtasiye malzemelerinden oluşan çantayı da çocuklara ulaştırıyor.Yenişehir Belediyesi Sosyal Hizmet Ekipleri bugüne kadar 780 çocuğu evinde ziyaret ederek, kırtasiye malzemelerini teslim etti. Yenişehir Belediyesi öte yandan üniversite öğrencilerinin eğitimine destek vermek amacıyla 4 yıllık lisans öğrencilerine 1500 TL, 2 yıllık ön lisans öğrencilerine ise 750 TL'lik eğitim desteğinde bulunuyor.

Başkan Özyiğit "Sosyal Hizmet Ekibimiz mahalle mahalle, hane hane gezerek, vatandaşlarımızın durumunu tespit ediyor"

"Danışmayla daha güçlüyüz" diyen Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, " Hizmet anlayışımızı oluşturduğumuz 6 temel ilkemizden biri olan 'Dayanışma' ilkemiz kapsamında her alanda hemşehrilerimizin yanında olacağımızın sözünü vermiştik. Sosyal yardımlardan, nakdi desteğe, eğitimden spora, giyecekten gıda yardımlarına kadar hangi vatandaşımızın neye ihtiyacı varsa yanlarında olmaya devam ediyoruz. Oluşturduğumuz Sosyal Hizmet Ekibimiz mahalle mahalle, hane hane gezerek, vatandaşlarımızın durumunu tespit ediyor ve ihtiyaçları tek tek not alıyor. Bu doğrultuda Yenişehir Belediyesi olarak gerekli desteği sağlıyoruz. Dayanışmayla daha güçlüyüz" dedi.

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