Yenilenen Dacia Sandero satışa sunuldu
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Yenilenen Dacia Sandero satışa sunuldu

Carmedya.com - Haberler | Otomobil
Yenilenen Dacia Sandero satışa sunuldu

Şubat ayında Türkiye’de satışa sunulan Yeni Sandero Stepway’in ardından, Yeni Sandero modeli de Dacia bayilerindeki yerini aldı.

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CARMEDYA.COM – Şubat ayında Türkiye'de satışa sunulan Yeni Sandero Stepway'in ardından, Yeni Sandero modeli de Dacia bayilerindeki yerini aldı.

Nisan ayında sınırlı sayıdaki Yeni Sandero, 152 bin 900 TL kampanyalı başlangıç fiyatıyla tüketicilerle buluşuyor.

Dacia'nın tamamen yenilenen B-HB modeli, bir önceki nesline göre aralarında X-Tronic şanzıman, kör nokta uyarı sistemi, kablosuz Apple Car Play ve elektrikli park freninin de bulunduğu birçok yeniliği de beraberinde getiriyor. Renault Grubu'nun CMF-B platformunda üretilen model artan donanım özellikleriyle dikkat çekiyor.

Tamamen yeniden tasarlanan Yeni Sandero eski nesline kıyasla çok daha modern bir görünüme kavuştu. Ön tarafta logo dışında tüm detayların değiştiği Sandero, yeni marka kimliğini tanımlayan Y şeklindeki ışık imzalı LED farlar ve krom görünümlü ön ızgaraya sahip. İç mekanda ise direksiyon haricinde tüm öğeler değişirken, derinlik ayarlı ve elektrik takviyeli hale gelen direksiyon daha yüksek bir sürüş konforu vadediyor. Yeni Sandero'da Media Control, Media Display ve Media Nav olmak üzere her seviyedeki ihtiyaca cevap veren 3 farklı multimedya sistemi tüketicilerle buluşuyor.

Yeni Sandero, en yeni sürüş destek sistemleriyle birlikte geliyor. CMF-B platformuyla birlikte otomatik yanan farlar, yağmur sensörü ve kör nokta uyarı sistemi modelde ilk kez kullanılıyor. İlkler arasında E-Call ve Start&Stop, elektrikli park freni ve eller serbest Dacia Kart sistemi de göze çarpıyor.

İlk kez sunduğu X-Tronic şanzımanla Yeni Sandero, sınıfının en ulaşılabilir otomatik vites seçeneğini getiriyor. Euro 6D-Full standardına uygun motorlardan 90 beygir güce sahip turbo beslemeli 1.0 litre TCe, 6 ileri manuel ya da X-Tronic şanzımanla sunuluyor. Turbo beslemeli 100 beygir gücündeki ECO-G LPG motor seçeneğine ise 6 ileri manuel şanzımanla sahip olunabiliyor. Ayrıca modelin giriş versiyonunda 5 ileri manuel şanzımanla donatılmış 65 beygir gücündeki SCe motor bulunuyor.

Kaynak: Carmedya.com

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2021 21:41:27. #1.14#
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