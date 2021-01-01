Yenikapı'ya taksici akını... Taksimetre güncelleme sırasındaki taksiler havadan görüntülendi (1)
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Yenikapı'ya taksici akını... Taksimetre güncelleme sırasındaki taksiler havadan görüntülendi (1)

01.01.2021 11:33 | Son Güncelleme: 01.01.2021 11:41
Yenikapı'ya taksici akını... Taksimetre güncelleme sırasındaki taksiler havadan görüntülendi (1)

İSTANBUL'da taksi ücretlerine yapılan yüzde 11'lik zammın ardından taksimetre cihazlarını güncellemek isteyen taksiciler, Yenikapı Etkinlik Alanı'nda kilometrelerce uzayan kuyruk oluşturdu.

İstanbul DHA- İSTANBUL'da taksi ücretlerine yapılan yüzde 11'lik zammın ardından taksimetre cihazlarını güncellemek isteyen taksiciler, Yenikapı Etkinlik Alanı'nda kilometrelerce uzayan kuyruk oluşturdu. 

İstanbul'da taksimetre ücretlerine zam yapılmasının ardından taksimetre güncellemesi için yüzlerce taksici, Yenikapı Etkinlik Alanı'na akın etti. Sürücüler kilometrelerce uzayan kuyruk oluşturdu. Ayar işlemleri için sabah erken saatten itibaren kuyruğa giren sürücülerin oluşturduğu kuyruk havadan da görüntülendi.


Yenikapı'ya taksici akını... Taksimetre güncelleme sırasındaki taksiler havadan görüntülendi (1)
Yenikapı'ya taksici akını... Taksimetre güncelleme sırasındaki taksiler havadan görüntülendi (1)
Yenikapı'ya taksici akını... Taksimetre güncelleme sırasındaki taksiler havadan görüntülendi (1)
Yenikapı'ya taksici akını... Taksimetre güncelleme sırasındaki taksiler havadan görüntülendi (1)
Yenikapı'ya taksici akını... Taksimetre güncelleme sırasındaki taksiler havadan görüntülendi (1)
Yenikapı'ya taksici akını... Taksimetre güncelleme sırasındaki taksiler havadan görüntülendi (1)
Yenikapı'ya taksici akını... Taksimetre güncelleme sırasındaki taksiler havadan görüntülendi (1)
Yenikapı'ya taksici akını... Taksimetre güncelleme sırasındaki taksiler havadan görüntülendi (1)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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