Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bekin: "İbrahim Anlaşması Enstitüsü ile Müslümanların 3. haremi Kudüs'ün işgali daha da derinleşecek"
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bekin: "İbrahim Anlaşması Enstitüsü ile Müslümanların 3. haremi Kudüs'ün işgali daha da derinleşecek"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bekin: 'İbrahim Anlaşması Enstitüsü ile Müslümanların 3. haremi Kudüs'ün işgali daha da derinleşecek'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve başdanışmanı Jared Kushner ve BAE'nin kurduğu İbrahim Anlaşması Enstitüsü ile Filistin'in ve Müslümanların 3.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve başdanışmanı Jared Kushner ve BAE'nin kurduğu İbrahim Anlaşması Enstitüsü ile Filistin'in ve Müslümanların 3. haremi Kudüs'ün işgalinin daha da derinleşeceğini belirterek, "İbrahim Anlaşması'na taraf olan Müslüman ülkelerin bundan böyle ancak İsrail'in işgalci tutumuna hizmet etmesi söz konusu olabilir" dedi.

Yeniden Refah Partisi Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin, yaptığı yazılı açıklamada ABD Başkanı Joe Biden'ın da desteklediği eski Başkan Trump'ın damadı ve başdanışmanı Jared Kushner ve BAE'nin kurduğu İbrahim Anlaşması Enstitüsü ile Filistin'in ve Müslümanların 3. haremi Kudüs'ün işgalinin daha da derinleşeceğini söyledi. Bekin, "15 Eylül 2020'de Washington'da dönemin ABD Başkanı Donald Trump'un katılımı ile İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid el-Nahlan ve Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif el-Zayani arasında imzalanan ve daha sonra Fas ve Sudan'ın da dahil olduğu sözde 'Yüzyıl Anlaşması' olarak nitelendirilen ve işgalci İsrail'in Müslüman olan Filistin halkını yine Müslüman ülkeler eliyle yok etme anlamı taşıyan sözde 'Yüzyıl Anlaşması'nın baş mimarı olarak kabul edilen ABD eski Başkanı Trump'ın damadı ve baş danışmanı Jared Kushner ve Türkiye'ye karşı bölgede her fırsatta hasmane tutum sergileyen Birleşik Arap Emirlikleri, söz konusu ülkeler arasında oluşturulan bağların daha da güçlendirilebilmesi amacıyla İbrahim Anlaşması Enstitüsü adıyla bir sivil toplum örgütü kurdu. Jared Kushner'e göre 'İbrahim Anlaşması Enstitüsü', sözde 'Yüzyıl Anlaşması'nın yararları ve daha fazla Arap ülkelerinin bu anlaşmaya dahil edilebilmeleri için çalışmalar yapmayı hedeflemektedir" dedi.

Bekin, söz konusu anlaşmaya taraf olacak bir Müslüman devlet olursa bu durumun İsrail'in işgalci tutumunu destekleyeceğini belirterek, "Mescid-i Aksa'ya yönelik baskılara karşı sessizliği yeğleyen bir anlayış ile söz konusu 'İbrahim Anlaşması'na taraf olan Müslüman ülkelerin bundan böyle ancak İsrail'in işgalci tutumuna hizmet etmesi söz konusu olabilir" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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