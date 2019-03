Yeniden/ CHP Çekmeköy Adayı Yıldırım'dan Kardeşinin İddialarına Yalanlama

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Çekmeköy Belediye Başkan adayı Seyfettin Yıldırım, kardeşi Alaaddin Yıldırım'ın "Maddi durumumuz kötü olduğu halde bize yardım etmiyor" iddialarına kardeşinin çocuklarıyla birlikte cevap verdi. Yıldırım, "Ne zaman ihtiyaçları olsa ben onların yanında oldum" dedi.

CHP Çekmeköy Belediye Başkan adayı Seyfettin Yıldırım, kardeşi Alaaddin Yıldırım'ın "Bizim maddi durumumuz kötü. Buna rağmen abim bize yardım etmiyor" iddialarını yalanladı. Alaaddin Yıldırım'ın oğulları Alper Yıldırım ve Zafer Yıldırım da "Babamın amcam hakkındaki iddiaları tamamen asılsız" diye konuştular.

"AMCAM BABAMA HER ZAMAN YARDIM ETTİ"

Seyfettin Yıldırım'ın herkese yardım ettiğini belirten Alper Yıldırım, "Babamın amcam hakkındaki iddiaları tamamen asılsız. Amcamın herkese çok büyük yardımları var. Amcam bize her zaman, her türlü maddi ve manevi desteği verdi. Bu iddialar tamamen asılsız. Babama da çok yardım etti. Babamın neden böyle bir şey yaptığını bilmiyorum. Herkes neden olduğunu anlamıştır zaten. Ben şeker hastasıyım. Amcam bu hastalık sürecinde bana çok yardım etti. Kardeşimi de amcam okuttu. Sülalemize aslında hep yardım etti. Sadece bize değil, herkese çok yardım eden bir insan. Hep bize destek oldu. Babama da her zaman yardım etti"

"YARDIM ETMİYOR İDDİALARI ASILSIZ"

Alaaddin Yıldırım'ın diğer oğlu Zafer Yıldırım da "Babam neden böyle bir açıklama yaptı bilmiyorum. Ama iddialar asılsız. Ben amcamın istasyonunda büfe işlettim. Benden hiçbir ücret talep etmeden amcam bunu yapmamı kendi istedi. Daha sonra başka bir iş yeri kurdum. Hala görüşüyorum amcamla ve görüşmeye devam edeceğim. Ama bu iddialar asılsız" şeklinde konuştu.

"BÜTÜN SÜLALEMİZ AMCAMIZIN ARKASINDA"

Yıldırım kardeşler, "Bütün sülalemiz amcamızın arkasında. ve biz amcamızın bu seçimi kazanması için elimizden geleni yapıyoruz. Umarım Seçimleri kazanır. Biz amcamızın arkasındayız" ifadelerini kullandılar.

"BU İDDİALARIN GERÇEĞİ YANSITMADIĞI ORTADA"

Kardeşinin aslı yansıtmayan açıklamalarda bulunduğunu belirten Seyfettin Yıldırım ise, şunları aktardı:

"Kardeşimi mazur görüyorum. Aslı yansıtmayan açıklamalarda buluşmuş. Ben 40 yıldır siyaset yapıyorum. Önce aileme sonra da ihtiyaç sahiplerine yardım ediyorum. Bu bir iftiradır. Biz seçimi açık ara önde kazanıyoruz. ve önümüze kapatmaya çalışıyorlar. Güneş balçıkla sıvanmaz. Biz güneşiz. Yeğenlerimle hep birlikteyiz. Ne zaman ihtiyaçları olsa ben onların yanında oldum. Kardeşim bu iddialarda bulunmasına rağmen ben onun hala yanındayım. Haber çıktıktan sonra da benim iş yerime geldi. Yemeğimi yedi. Bunlar oyundan ibarettir. Kardeşime kırgın değilim. Ona şimdi sorsanız pişman olduğunu söyleyecektir. Gerçeği yansıtmadığı ortada. Beni herkes tanır. 30'a yakın yeğenim var ve hepsiyle görüşüyorum. Bu olayın böyle olmadığı ortaya çıkacak. İşimiz rahat, gayet iyiyiz. 1 Nisan'dan sonra da belediyeyi alacağız."

'TARİHİ GEÇMİŞ İLAÇLARI VATANDAŞLARA DAĞITACAĞIZ' SÖZLERİNE AÇIKLAMA

Ayrıca Yıldırım, "Vatandaşın kullanmadığı tarihi geçmiş ilaçları toplayacağız, yine ihtiyaç sahibi insanlarımıza ücretsiz vermiş olacağız" sözlerinin de tamamen dil sürçmesi olduğunu belirtti. Yıldırım, "İstanbul Eczacılar Odası'nın yaptığı tarihi geçmemiş ilaçları halkımızdan toplayıp ihtiyaç sahiplerine dağıtıyordu. Biz de bir benzerini yapmak istedik. Ama o açıklamayı yaptığım gün sesim kısıktı ve dilim sürçtü. Tarihi geçmemiş diyeceğime tarihi geçmiş dedim. Ama her şey ortada. Biz tarihi geçmemiş ilaçları halkımıza dağıtacağız" diye konuştu.

